اختيار جورجيفا مديرة لصندوق النقد لولاية ثانية

أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي اختار -الجمعة- الخبيرة الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا لتتولى منصب المدير لفترة ثانية مدتها 5 سنوات تبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول هذا العام.

وقال الصندوق، في بيان، "أشاد مجلس الإدارة بالقيادة القوية والذكية للسيدة جورجيفا في فترة ولايتها، حيث تمكنت من التغلب على سلسلة من الصدمات العالمية الكبرى". وكانت جورجيفا هي المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.

وأيّد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي تولي جورجيفا فترة ولاية ثانية في منصب مدير صندوق النقد، مما أكد بالفعل الموافقة عليها.

وتقليديا، توصي الدول الأوروبية بمدير لصندوق النقد الدولي، وتوصي الولايات المتحدة برئيس للبنك الدولي.

وقالت جورجيفا إنها ممتنة لمجلس الإدارة وتتشرف باختيارها لولاية ثانية، وقالت إنها تتطلع إلى مواصلة العمل مع الموظفين "الاستثنائيين" في صندوق النقد الدولي.

وأضافت "في السنوات القليلة الماضية، ساعد صندوق النقد الدولي بلداننا الأعضاء على اجتياز صدمات متعاقبة تضمنت الجائحة والحروب والصراعات وأزمة كلفة المعيشة… وكثفنا عملنا بشأن تغير المناخ والهشاشة والصراع والتحول الرقمي، بما يتماشى مع أهميتها المتزايدة لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والنمو والتوظيف".

من هي كريستالينا جورجيفا؟