أوروبا تستحوذ على 68% من صادرات تركيا من السيارات

اتجهت معظم صادرات تركيا من السيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي بواقع 67.9% من صادرات تركيا من السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات أحصتها وكالة الأناضول التركية من اتحاد أولوداغ لمصدري السيارات، فإن صادرات البلاد من السيارات وصلت أسواق أكثر من 190 دولة ومنطقة حول العالم، خلال الأشهر الـ3 الأولى من 2024.

وخلال هذه الفترة، سجلت صادرات تركيا من السيارات نموا بنسبة 6.1%، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 9 مليارات و132 مليونا و431 ألف دولار.

واستحوذت صادرات السيارات على 14.3% من إجمالي الصادرات التركية، خلال الربع الأول من 2024.

وتصدرت دول الاتحاد الأوروبي قائمة أكبر المستوردين للسيارات من تركيا، وذلك بواقع 6 مليارات و108 ملايين و213 ألف دولار، أي ما يقابل 67.9% من إجمالي صادرات القطاع.

وحلت ألمانيا في المركز الأول بواقع مليار و264 مليون دولار.

وتركز تركيا على رفع الصادرات لدعم اقتصادها، ففي مطلع الشهر الجاري قال وزير التجارة التركي عمر بولات، في منشور له على منصة إكس، إن "صادرات تركيا تواصل الارتفاع منذ مطلع العام الجاري"، مضيفا أن "قيمة صادرات البلاد بلغت 20 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، و21.1 مليار دولار في فبراير/شباط".

وقبل نهاية العام الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صادرات بلاده بلغت في الأشهر الـ12 الأخيرة حتى أكتوبر/تشرين الأول 254.8 مليار دولار، معربا عن شعوره بالفخر بجميع الشركات التي تسهم في الإنتاج والتوظيف والتصدير في تركيا.

وأشار إلى أن الصادرات سجلت رقما قياسيا جديدا في أكتوبر/تشرين الأول 2023 حيث زادت بنسبة 7.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبلغت 22.9 مليار دولار.

ولفت أردوغان حينها إلى أن صادرات تركيا السنوية كانت 36.1 مليار دولار فقط في عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية للسلطة.

ونوه إلى أن تركيا تعد الثالثة في نمو الصادرات ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث سرعة زيادة الصادرات.