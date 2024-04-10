أكبر 10 شركات تسيطر على الطعام النباتي بالعالم.. تعرف عليها

تقدر منصة "ديلز أون هيلث" البحثية عدد النباتيين في العالم بنحو 1.5 مليار إنسان بين من اختار برغبته النظام (75 مليون شخص)، أو من أجبرته الظروف على اتباع نظام نباتي بدواعٍ صحية كانت أو مادية، وهم يشكّلون ما نسبته 22% من سكان الأرض، وفقا للمنصة.

وبلغ حجم سوق الأغذية النباتية العالمية 42.86 مليار دولار في عام 2023، ويتوقع أن يصل إلى 87.12 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 8.2% من عام 2023 إلى عام 2032، وفق ما ذكرت منصة "بريسيدانس ريسيرتش".

وحسب تقرير آخر أكثر تفصيلا وشمولا نشرته بلومبيرغ في عام 2021، فإن مبيعات التجزئة العالمية للبدائل الغذائية النباتية (أي الطعام الذي يتكون من جميع الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور والأعشاب والتوابل، التي تتم معالجتها بشكل طفيف وتستبعد جميع المنتجات الحيوانية)، قد تصل إلى 162 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتشير تقديرات أخرى نشرتها مواقع متخصصة إلى أن حجم سوق الأغذية النباتية قد تتجاوز 126 مليار دولار اعتبارا من العام 2030.

نمو صاروخي

ينمو سوق الأغذية النباتية بمعدل أسرع 5 مرات من صناعة الأغذية بشكل عام، ومع توجه المزيد من الناس نحو أسلوب حياة أكثر صحة، فإن مصطلح "المرونة" (flexitarian) (أي الشخص الذي يأكل طعاما نباتيا بشكل أساسي، لكنه يأكل اللحوم أحيانا) ينمو بسرعة مع وجود 14% من النباتيين في جميع أنحاء العالم، و15% من النباتيين المرنين، فإن هذا يعني أن 29% من المستهلكين على مستوى العالم يتبنون الآن البدائل النباتية، وفق ما ذكرت منصة "إنفومينيو".

أكبر الأسواق المستهلكة في العالم

1- منطقة آسيا والمحيط الهادئ

هيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق العالمية للأغذية والمشروبات النباتية في عام 2023، وحسب بلومبيرغ، فمن المتوقع أن تهيمن المنطقة على سوق البروتين النباتي العالمي، لتصل قيمته إلى 64.8 مليار دولار بحلول عام 2030.

ويعود هذا النمو إلى عوامل ثقافية وديموغرافية، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان المنطقة 5 مليارات نسمة بحلول عام 2030، مما يزيد الطلب على البدائل النباتية.

وتهيمن الصين على سوق الأغذية النباتية في آسيا، وتخطط الحكومة الصينية لتقليل استهلاك اللحوم في البلاد بنسبة 50% بحلول عام 2030. ووفقا لدراسة تم نشرها عام 2021، فإن الطلب على بدائل اللحوم النباتية في الصين وتايلاند يتزايد، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 200% بحلول عام 2025.

2- أميركا الشمالية

تشهد أميركا الشمالية أسرع نمو في الإيرادات خلال الفترة المتوقعة من 2023-2027، وتعد كل من الولايات المتحدة وكندا موطنا لبعض الشركات الرائدة في تصنيع اللحوم النباتية والحليب النباتي.

علاوة على ذلك، فإن التقدم التكنولوجي في المنطقة يساعد الشركات على تطوير الأطعمة والمشروبات المبتكرة لتلبية طلب المستهلكين، كما تشهد المنطقة نموا كبيرا في عدد الأشخاص الذين تحولوا إلى النظام النباتي، مما أدى إلى دفع السوق.

ووفقا لتقرير نشره موقع "غلوب نيوز واير"، فإن 52% من الأميركيين أبدوا اهتمامهم بالطعام النباتي، ووصلت قيمة سوق الأغذية النباتية في الولايات المتحدة إلى 8.9 مليار دولار أميركي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل هذا السوق إلى 19.1 مليار دولار بحلول عام 2030.

3- أوروبا

بلغت قيمة سوق الأغذية النباتية في أوروبا 19.3 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 38.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 8.1% من عام 2023 إلى عام 2032.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، زادت مبيعات اللحوم النباتية، وبدائل المأكولات البحرية بشكل كبير في أوروبا خلال العامين الماضيين، حيث قادت ألمانيا الطريق بزيادة قدرها 226%، تليها النمسا بزيادة قدرها 82%.

4- ماذا عن الشرق الأوسط؟

أصبحت منطقة الشرق الأوسط نقطة ساخنة للأغذية النباتية، وذلك مع تزايد الاهتمام ببدائل اللحوم والألبان بوتيرة سريعة، خاصة منذ تفشي الوباء، ورغم أن مبيعات اللحوم المصنعة ومنتجات الألبان ما زالت منخفضة نسبيا في هذه المنطقة، لكن مع تزايد مشكلة البدانة، يُنظر إلى الأطعمة النباتية بشكل متزايد على أنها خيارات صحية.

ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في هذه المنطقة إلى 4 مليارات دولار عام 2028، حسب ما ذكرت منصة "ريسيرتش أند ماركتس".

أكبر 10 شركات تهيمن على سوق الأغذية النباتية في العالم

تركّز كبرى شركات الأغذية النباتية بشكل متزايد على الاستثمارات في البحث والتطوير، مثل تطوير بدائل نباتية جديدة للحوم، وبدائل الألبان، ومصادر البروتين.

ويركّز اللاعبون الرئيسيون في السوق على تكرار طعم وملمس منتجات اللحوم، وتعزيز المظهر الغذائي لعروضهم لاستقطاب قاعدة واسعة من المستهلكين.

كما تعمل هذه الشركات على توسيع خطوط الإنتاج، من خلال تقديم نكهات وأصناف نباتية جديدة لفئات الأطعمة الشعبية، مثل البرغر والنقانق والحليب والجبن والآيس كريم والزبادي.

مع ملاحظة أن ترتيب هذه الشركات لا يخضع لحجم مبيعاتها، نظرا لأن العديد منها ينتج منتجات نباتية وغير نباتية، مثل شركة نستله وشركة دانون.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 شركات تهيمن على سوق الأغذية النباتية في العالم، حسب ما ذكرت مجموعة "آي إم إيه أر سي":

1- شركة آميز كيتشن (Amy’s Kitchen Inc)

تعد لاعبا رئيسيا في سوق الأغذية النباتية العالمي المعروف بمجموعته الواسعة من المنتجات، وتشمل محفظة الشركة مجموعة متنوعة من الوجبات النباتية، التي تضم الحساء والسلطات والمقليات السريعة والبيتزا والمقبلات المجمدة، التي تلبي الطلب المتزايد على البدائل النباتية.

وتستخدم الشركة مكونات ذات جودة جيدة، ويتم الحصول عليها من موردين عضويين ومستدامين، وقد أدت البدائل النباتية، وتعزيز الاستدامة والوعي الصحي على مستوى عالمي إلى الاعتراف على نطاق واسع بها كعلامة تجارية عالمية، وتتمتع الشركة بموطئ قدم قوي في العديد من المناطق الممتدة عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

وبلغ حجم إيرادات الشركة 500 مليون دولار عام 2023.

2- أتلانتيك ناتشورال فودز (atlantics natural foods)

هي شركة أغذية أميركية، تشتهر بمنتجاتها الغذائية النباتية الجديدة، مع مجموعة واسعة من العروض، بما في ذلك بدائل اللحوم والبروتينات النباتية، وبدائل المأكولات البحرية.

وتلبي الشركة الطلب المتزايد على الخيارات النباتية، وتقدم مجموعة متنوعة من بدائل اللحوم النباتية، والمأكولات البحرية، والمواد الغذائية النباتية الأساسية، وتمتلك الشركة شبكة توزيع واسعة النطاق، تخدم العملاء في جميع أنحاء أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

وبلغ حجم إيرادات الشركة 36.7 مليون دولار عام 2022.

3- شركة بيوند ميت (beyond meat)

تمتلك هذه الشركة حصة كبيرة في سوق الأغذية النباتية العالمي، وهي متخصصة في إنتاج بدائل اللحوم النباتية المبتكرة، وتشتمل محفظتها على العديد من البدائل المستدامة للمنتجات الحيوانية التقليدية، التي يتم إنشاؤها باستخدام مزيج من البروتينات النباتية، إلى جانب مكونات أخرى لتقليد طعم اللحوم وملمسها ومظهرها بكفاءة.

وتتضمن محفظة الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات النباتية، بما في ذلك البرغر والنقانق واللحوم المفرومة وبدائل الدجاج، وقامت الشركة بتوسيع عملياتها في جميع أنحاء كندا والمكسيك والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا.

وبلغ حجم إيرادات الشركة 340 مليون دولار عام 2023.

4- دانون (Danone)

هي شركة متعددة الجنسيات للأغذية والمشروبات، مقرها في فرنسا، وتنتج الأغذية النباتية وغير النباتية، وتُعرف كلاعب رئيسي في سوق الأغذية النباتية العالمية، وتتخصص الشركة في إنتاج الحليب الخالي من الألبان والزبادي والآيس كريم وغيرها من المشروبات والأغذية النباتية.

سجلت الشركة حضورا رئيسيا في أميركا الشمالية من خلال منتجات الحليب والألبان النباتية البديلة، المصنوعة من فول الصويا واللوز والشوفان وجوز الهند، كما تتمتع الشركة بوجود تجاري قوي في المناطق الرئيسية بأوروبا وأميركا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية.

وبلغت إيرادات الشركة 27.62 مليار يورو عام 2023.

5- شركة غاردن بروتين إنترناشيونال (Garden Protein International Inc)

شركة متخصصة في تطوير وإنتاج منتجات البروتين النباتي، وتمتلك حصة كبيرة في سوق الأغذية النباتية العالمي، وتشمل محفظة الشركة مجموعة واسعة من بدائل اللحوم النباتية التي تم تصميمها لتقليد الطعم والملمس، وتجربة الطهي لنظيراتها من اللحوم، وبالتالي تسهيل الانتقال نحو الأكل النباتي، وقامت الشركة بتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بها من خلال شراكات إستراتيجية مع تجار التجزئة والمطاعم، ومقدمي الخدمات الغذائية في جميع أنحاء العالم.

وتبلغ الإيرادات السنوية المقدرة للشركة حاليا 15.8 مليون دولار.

6- شركة الأطعمة المستحيلة (Impossible Foods Inc)

تأسست عام 2011، وتعد لاعبا بارزا في سوق الأغذية النباتية العالمية، وهي معروفة جيدا ببدائل اللحوم النباتية المبتكرة، منتجها الرئيسي هو "البيرغر المستحيل" (Impossible Burger)، ويحاكي بشكل كبير طعم وملمس برغر اللحم البقري التقليدي باستخدام بدائل اللحوم النباتية، وقامت الشركة بتوسيع خط إنتاجها، ليتضمن بدائل نباتية جديدة، مثل النقانق واللحوم المفرومة، كما أنشأت حضورا تجاريا كبيرا في كندا وسنغافورة وهونغ كونغ، والعديد من الدول الأوروبية.

وبلغت إيرادت الشركة 460 مليون دولار عام 2022.

7- شركة مابل ليف فودز (Maple Leaf Foods)

هي شركة تابعة لشركة "لايت لايف فودز" (Lightlife Foods)، وتتكون مجموعة منتجاتها من بدائل اللحوم النباتية لمنتجات اللحوم الشهيرة مثل النقانق وشرائح الأطعمة الجاهزة، ويتم تصنيع منتجاتها الغذائية بمكونات غير معدلة وراثيا، تتمتع الشركة بحضور عالمي قوي، ويتم توزيع منتجاتها في مناطق مختلفة عبر أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا.

وبلغت إيرادات الشركة 3.63 مليارات دولار عام 2023.

8- نستله (Nestle)

هي شركة متعددة الجنسيات للأغذية والمشروبات تعمل في قطاعات مختلفة، بما في ذلك منتجات الألبان والمشروبات والحلويات، وقامت الشركة بتوسيع محفظتها الغذائية النباتية بنشاط، مع التركيز على الطلب المتزايد على المنتجات النباتية، وتمتلك الشركة شبكة توزيع واسعة، وحصة سوقية كبيرة في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة في جميع أنحاء العالم.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة المبلغ عنها 103 مليارات دولار عام 2023.

9- شركة تايسون فودز (Tyson Foods Inc)

تقدم مجموعة من منتجات البروتين النباتي، خاصة البدائل النباتية للحوم والدواجن، كما تقدم فطائر البرجر النباتية، المصنوعة من بروتين البازلاء المعزول، وبروتين الصويا، ومصادر البروتين النباتية الأخرى.

وبلغت مبيعات الشركة 52.881 مليون دولار عام 2023.

10- شركة أوتلي (Oatly)

هي شركة أغذية سويدية تنتج بدائل لمنتجات الألبان من الشوفان، بما في ذلك حليب الشوفان، وتشمل منتجاتها: حليب الشوفان، والآيس كريم، والقهوة الباردة، وبدائل الزبادي، وكريمة الطبخ، والدهن، و"الكاسترد" و"المايونيز".

وتتراوح مبيعات الشركة ما بين 1.1 مليار دولار و1.2 مليار دولار وفق أرقام 2023، بزيادة 20% إلى 25% عن أرقام عام 2022.