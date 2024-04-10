أسواق.. الدولار والذهب يتماسكان والنفط يصعد

ارتفع الدولار اليوم الأربعاء قبل أن يفقد بعضا من مكاسبه، كما زادت أسعار النفط في حين استقرت أسعار الذهب بالأسواق، بينما تترقب الأسواق صدور تقرير رئيسي عن التضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وينصب التركيز الرئيسي في السوق اليوم على تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس/آذار الماضي المقرر صدوره اليوم، والذي يتطلع المتعاملون إليه بحثا عن مؤشرات بشأن السياسة التي سينتهجها مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في المرحلة القادمة.

وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل 6 عملات أخرى- بنسبة 0.02% إلى 104.1 نقطة، قبل أن يعود إلى اللون الأحمر.

أما في اليابان، فلم تصدر أي تحذيرات جديدة في وقت ظل فيه الين قرب أدنى مستوى له في 34 عاما مقابل الدولار قبل صدور البيانات الأميركية، واستقر الين عند 151.83 للدولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.12% إلى 0.60685 مقابل الدولار بعدما قفز لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 0.60775 مقابل الدولار بعد أن ثبت بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة كما كان متوقعا، لكنه حذر من استمرار التضخم.

واستقر اليورو عند 1.0851 دولار بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع مقابل الدولار أمس الثلاثاء مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس.

صعود النفط وسط مخاوف الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تراجعها ليومين متتاليين إذ أدى تعثر محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى تجدد حالة الضبابية بشأن أمن الإمدادات من الشرق الأوسط، وهو ما محا أثر زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.

وصعد خام برنت 0.32% إلى 89.95 دولارا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.57% إلى 85.75 دولارا، وقت كتابة التقرير.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين بنحو 1.7% في نهاية الأسبوع الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الناجمة عن احتمال استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة لفترة أطول وجر مزيد من الدول إلى الصراع.

الذهب يستقر قرب مستوى مرتفع قياسي

واستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء قرب مستوى مرتفع قياسي سجلته في الجلسة الماضية مع استفادة الملاذ الآمن من المخاوف المرتبطة بمزيج من مخاطر التضخم التي تلوح في الأفق والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

وخسرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية قليلا لتستقر عند 2347.7 دولارا للأوقية (الأونصة) -وقت كتابة التقرير- بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي عند 2365.09 دولارا أمس الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 2365.7 دولارا.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز "إذا جاءت بيانات التضخم (في أميركا) أعلى من المتوقع، فقد تتراجع مجددا توقعات خفض أسعار الفائدة، خاصة أن توقعات موعد خفض أسعار الفائدة تغيرت من يونيو/حزيران إلى يوليو/ تموز بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل". وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.