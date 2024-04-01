الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا

سجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا اليوم، مع تزايد ثقة المستثمرين في أنّ بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيخفّض الفائدة هذا العام، حتى بعدما أظهرت البيانات ارتفاعا طفيفا في تقرير عن التضخّم الرئيسي.

وسجل إقبال كبير على شراء الذهب هذا العام، فيما ألمح البنك المركزي الأميركي إلى احتمال تخفيف شروط الائتمان.

مستوى قياسي جديد

ووصل السعر إلى مستوى مرتفع جديد عند 2256.73 دولارا للأونصة، وفق "بلومبيرغ".

والجمعة، أظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يقيس على أساسه الاحتياطي الفدرالي التضخّم، ارتفاعا طفيفا على أساس سنوي في مارس/آذار مقارنة بفبراير/ شباط الماضيين.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول إنّ التقرير "يتماشى إلى حدّ كبير مع توقّعاتنا"، بينما يسير صنّاع القرار على الطريق الصحيح لتحقيق هدف التضخّم البالغ 2% على المدى الطويل.

وأوضح أنّه على الرغم من أنّ بيانات التضخّم الأخيرة كانت أعلى ممّا كان يطمح إليه الاحتياطي الفدرالي، فإنّ أرقام شباط/فبراير كانت "بالتأكيد أكثر توافقا مع ما نريد رؤيته".

توقعات ثابتة

ولكن يبدو أنّ هذه البيانات لم تؤثر كثيرا على توقعات المتداولين بشأن خفض أسعار الفائدة في شهر يونيو/حزيران المقبل، على الرغم من أنّ باول حذّر من أنّه من غير مرجّح أن تنخفض إلى المستويات التي وصلت إليها بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وتميل أسعار الذهب إلى الارتفاع أيضا باعتباره ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وفي ظلّ المخاوف من اتساع نطاق الحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة.