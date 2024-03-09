أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تثبيت التصنيف السيادي للأردن طويل الأجل عند مستوى "بي+/ بي" (B+/ B) ونظرة مستقبلية مستقرة، لكنها حذرت من أن حرب إسرائيل على غزة تؤثر على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة.

وقالت الوكالة إن تداعيات الحرب تزيد من حدة التوتر الإقليمي وتؤثر على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة.

وأضافت أن "النظرة المستقرة للأردن تعكس توقعاتنا بأن الحرب لن تتسع رقعتها إلى خارج قطاع غزة".

وتابعت الوكالة "نتوقع أن الحرب لن تسبب اضطرابا سياسيا داخليا كبيرا في الأردن. نتوقع أن يظل الدعم المالي الدولي للبلد قويا".

وعزت الوكالة تثبيت تصنيف الأردن إلى نجاح السياسة المالية الأردنية في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات الإقليمية، ونجاح المالية العامة بخفض العجز ووضع الدين على منحنى انخفاض تدريجي آمن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأشارت الوكالة إلى نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن، مبينة أن الأردن يملك سياسات مالية ونقدية ثابتة، ستساعده على التعامل مع الأزمات الخارجية التي تتعرض لها المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزة، وفق ما نقلت وكالة بترا.

وعلى صعيد المالية العامة تشير توقعات الوكالة إلى:

نجاح السياسة المالية بخفض عجز الحكومة العامة إلى ما نسبته 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

خفض نسبة صافي دين الحكومة العامة في السنوات القادمة لتصل إلى ما نسبته 78.9% في عام 2027.

ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بقيمة 900 مليون دولار منذ بداية الحرب في غزة، لتصل إلى 19 مليار دولار

التوقع بانخفاض متوسط نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2024-2027 ليصل إلى 4.5% مقارنة مع 7.2% خلال الأعوام 2020-2022.

ونقلت وكالة بترا عن وزير المالية الأردني محمد العسعس قوله إن "تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم تداعيات الحرب على غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، ورغم ارتفاع حالة عدم اليقين إقليميا، يمثل شهادة وتأكيدا جديدا من قبل المؤسسات الدولية على متانة المالية العامة في الأردن، ودليلا على نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي".

من جهته، قال محافظ البنك المركزي عادل الشركس إن "تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة للأردن من قبل وكالة ستاندرد آند بورز يأتي كبرهان على أجواء الاستقرار الاقتصادي التي ينعم بها الاقتصاد الوطني".