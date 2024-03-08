الدولار يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام

يتجه الدولار -اليوم الجمعة- صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام بعدما عبّر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول عن ثقة أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة الأشهر المقبلة، في حين ارتفع الين وسط تزايد التكهنات برفع أسعار الفائدة في اليابان.

ويترقب المتداولون بيانات الوظائف في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم، والتي يمكن أن تؤكد أو تبدد توقعات السوق بخفض الفائدة بحلول يونيو/حزيران المقبل.

وقال باول إن مجلس الاحتياطي الفدرالي "ليس بعيدا" عن بناء الثقة التي يحتاجها لخفض أسعار الفائدة.

من جانبه، أبقى البنك المركزي الأوروبي -أمس الخميس- سعر الفائدة الرئيسي عند 4% ومهد الطريق لخفض في يونيو/حزيران المقبل. ومع ذلك،

ارتفع اليورو، لأن المستثمرين يرون أن الولايات المتحدة لديها متسع أكبر لخفض الفائدة.