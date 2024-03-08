الدولار يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام
8/3/2024-|آخر تحديث: 8/3/202412:25 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
يتجه الدولار -اليوم الجمعة- صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام بعدما عبّر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول عن ثقة أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة الأشهر المقبلة، في حين ارتفع الين وسط تزايد التكهنات برفع أسعار الفائدة في اليابان.
ويترقب المتداولون بيانات الوظائف في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم، والتي يمكن أن تؤكد أو تبدد توقعات السوق بخفض الفائدة بحلول يونيو/حزيران المقبل.
وقال باول إن مجلس الاحتياطي الفدرالي "ليس بعيدا" عن بناء الثقة التي يحتاجها لخفض أسعار الفائدة.
من جانبه، أبقى البنك المركزي الأوروبي -أمس الخميس- سعر الفائدة الرئيسي عند 4% ومهد الطريق لخفض في يونيو/حزيران المقبل. ومع ذلك،
ارتفع اليورو، لأن المستثمرين يرون أن الولايات المتحدة لديها متسع أكبر لخفض الفائدة.
- وارتفع اليورو مسجلا أعلى مستوى خلال شهرين تقريبا عند 1.0956 دولار خلال التعاملات الآسيوية، مما أعاده لمنتصف النطاق الذي
يتحرك فيه منذ عام. وزاد بنحو 1% مقابل الدولار خلال الأسبوع.
- وصعد الين 1.5% منذ مطلع الأسبوع في أفضل أداء بالنسبة المئوية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما ألمح صناع السياسات إلى
مؤشرات إيجابية للأجور والأسعار بما يمهد الطريق لأول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاما.
- وتجاوز الين المتوسط الذي تحرك فيه على مدار 50 يوما وبلغ أعلى مستوياته في شهر عند 147.54 في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم
الجمعة.
- وقاد ضعف الدولار إلى ارتفاع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي 1.5% و1.1% خلال الأسبوع على التوالي.
- وارتفع الجنيه الإسترليني 1.2% هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى في 2024 عند 1.2820 دولار أميركي.
- ووصل الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته منذ منتصف يناير/كانون الثاني عند 0.6631 دولار أميركي.
- وصل الدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في أسبوع عند 0.6183 دولار أميركي.
المصدر : رويترز