السعودية تنقل 8% من أسهم أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة

أعلنت السعودية اليوم الخميس نقل 8% من إجمالي أسهم شركة أرامكو العملاقة للنفط المملوكة للدولة إلى محفظة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن "إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وذلك من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة".

وأضافت "بذلك تصبح نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل 82.186% من إجمالي أسهم الشركة". يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان يرأس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن عملية النقل تسهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.

واختتم الأمير تصريحه بالقول إن صندوق الاستثمارات العامة ماض في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.

وأرامكو شركة طاقة سعودية، تتولى إدارة احتياطي نفطي مؤكد يبلغ 260 مليار برميل، وآخر من الغاز الطبيعي يقدر بـ288 تريليون قدم مكعب، وتعتبر كبرى الشركات المصدرة للنفط في العالم. ويبلغ إنتاج المملكة اليومي من النفط الخام حاليا 9 ملايين برميل، وهو أقل من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وتملك أرامكو (والشركات التابعة لها) أو تشارك في ملكية بعض المصافي المحلية والدولية التي تبلغ طاقتها التكريرية الإجمالية نحو 4.9 ملايين برميل يوميا، وتبلغ حصة الشركة من هذه الطاقة التكريرية 2.6 مليون برميل في اليوم، الأمر الذي يجعلها سادس أكبر شركة في مجال التكرير عالميا.