الذهب يواصل رحلة الصعود القياسية

ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أرقاما قياسية جديدة اليوم الخميس، وتتجه لتسجيل صعودها اليومي السابع على التوالي، وسط بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة ومؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.

وزاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2156.6 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2167.00 دولارا للأوقية (نحو 30 غراما).

وتلقى الذهب دعما -أمس الأربعاء- بعد أن أشار باول إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة "إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع" جنبا إلى جانب مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى: