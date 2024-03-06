قطر للطاقة تستحوذ على حصة بمنطقة استكشاف بحرية في جنوب أفريقيا

وقعت كل من قطر للطاقة وشركة توتال إنرجيز اتفاقية مع كل من مؤسسة نفط أفريقيا وشركة ريكوكيور وشركة إيكو أتلانتيك للنفط والغاز، للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف بحرية قبالة سواحل جنوب أفريقيا.

وقال بيان لقطر للطاقة إنه "بعد إتمام الصفقة، ستحصل قطر للطاقة على حصة في المنطقة تبلغ 24%، وتوتال إنرجيز على حصة تبلغ 33%، بالإضافة إلى حقوق تشغيل المنطقة، بينما سيمتلك الحصة المتبقية حملة رخصة الاستكشاف والتنقيب الحاليون، وهم مؤسسة نفط أفريقيا (17%) وشركة ريكوكيور (19.75%) وشركة إيكو أتلانتيك للنفط والغاز (6.25%).

وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "إن استحواذنا على حصة في منطقة الاستكشاف البحرية بي 3/ بي 4 (3B/4B) يعزز من وجودنا في حوض أورانج الغزير".

وأضاف "يسعدنا أن نقوم بهذا الاستحواذ بالتعاون مع شريكتنا الإستراتيجية توتال إنرجيز، ونتطلّع إلى العمل مع شركائنا والهيئات الحكومية المعنية في جنوب أفريقيا لمواصلة تقييم إمكانات هذه المنطقة".

وتغطي منطقة الاستكشاف الجديدة مساحة تزيد على 17 ألفا و500 كيلومتر مربع ضمن حوض أورانج قبالة الشواطئ الغربية لجنوب أفريقيا في أعماق مياه تتراوح بين 300 و2000 متر.