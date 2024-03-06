اقتصاد|قطر

قطر للطاقة تستحوذ على حصة بمنطقة استكشاف بحرية في جنوب أفريقيا

This handout photo released by QatarEnergy's Public Relations and Communication office shows the headquarters of the Gulf state's main energy facility in the captial Doha on November 6, 2022. - The hydrocarbon giant QatarEnergy, formerly Qatar Petroleum, is the main state owned energy company of Qatar, operating the Gulf emirate's oil and gas activities, including exploration, production, refining, transport, and storage. (Photo by QatarEnergy / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / QATARENERGY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
قطر للطاقة ستحصل على حصة في منطقة الاستكشاف الجديدة تبلغ 24%(الفرنسية)
6/3/2024

وقعت كل من قطر للطاقة وشركة توتال إنرجيز اتفاقية مع كل من مؤسسة نفط أفريقيا وشركة ريكوكيور وشركة إيكو أتلانتيك للنفط والغاز، للاستحواذ على حصة في منطقة استكشاف بحرية قبالة سواحل جنوب أفريقيا.

وقال بيان لقطر للطاقة إنه "بعد إتمام الصفقة، ستحصل قطر للطاقة على حصة في المنطقة تبلغ 24%، وتوتال إنرجيز على حصة تبلغ 33%، بالإضافة إلى حقوق تشغيل المنطقة، بينما سيمتلك الحصة المتبقية حملة رخصة الاستكشاف والتنقيب الحاليون، وهم مؤسسة نفط أفريقيا (17%) وشركة ريكوكيور (19.75%) وشركة إيكو أتلانتيك للنفط والغاز (6.25%).

وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "إن استحواذنا على حصة في منطقة الاستكشاف البحرية بي 3/ بي 4 (3B/4B) يعزز من وجودنا في حوض أورانج الغزير".

وأضاف "يسعدنا أن نقوم بهذا الاستحواذ بالتعاون مع شريكتنا الإستراتيجية توتال إنرجيز، ونتطلّع إلى العمل مع شركائنا والهيئات الحكومية المعنية في جنوب أفريقيا لمواصلة تقييم إمكانات هذه المنطقة".

وتغطي منطقة الاستكشاف الجديدة مساحة تزيد على 17 ألفا و500 كيلومتر مربع ضمن حوض أورانج قبالة الشواطئ الغربية لجنوب أفريقيا في أعماق مياه تتراوح بين 300 و2000 متر.

المصدر : الجزيرة