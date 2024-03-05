ارتفاع صاروخي للذهب مع اشتداد التكهنات بخفض أسعار الفائدة

تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا تاريخيًا، حيث تقترب من مستويات غير مسبوقة اليوم، تغذيها التوقعات المتزايدة بخفض محتمل لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في يونيو/حزيران المقبل. وصعد المعدن الأصفر بالمعاملات الفورية 0.5% إلى 2124.70 دولارا للأوقية (الأونصة) أي أقل بمقدار 11 دولارًا فقط من أعلى مستوى على الإطلاق تم الوصول إليه في 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، مدفوعا بتفاؤل المستثمرين وسلسلة من الأحداث الاقتصادية الرئيسية.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا، كبير المحللين في "أكتيف تريدز" إنه من المرجح أن نشهد أن الذهب "يلامس مستويات غير مسبوقة قريبًا مع التخفيض المحتمل لأسعار الفائدة الأميركية، ومن المرجح أن يؤدي عدم اليقين الجيوسياسي العالمي والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي إلى زيادة الطلب" على المعدن الأصفر.

وشهدت الأسعار الأسبوع الماضي ارتفاعًا بمقدار 50 دولارًا، ويعزى ذلك إلى بيانات التصنيع الأميركية الضعيفة وتخفيف ضغوط الأسعار. وأعرب رافائيل بوستيتش رئيس الاحتياطي الفدرالي -في أتلانتا- عن اعتقاده بأن خفض سعر الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما سيكون مناسبًا بحلول نهاية العام.

وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر شهادة رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول أمام الكونغرس الأربعاء والخميس، مع مراقبة السوق عن كثب لأي مؤشرات بشأن خفض أسعار الفائدة. ووفقا لرويترز فإن خدمة مراقبة الفدرالي التابعة لمجموعة "سي إم إيه" تشير لوجود فرصة بنسبة 50% لخفض أسعار الفائدة الأميركية في يونيو/حزيران.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب على الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديا على أنه ملاذ آمن لا يدر عوائد. وتشهد السوق العالمية أيضًا تحولات في المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفض البلاتين 0.9% إلى 889.60 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.2% إلى 948.30 دولارًا، وارتفعت الفضة 0.2% إلى 23.94 دولارًا.

وضع يضيف لمعانا على أسهم الذهب

وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب، اخترق صندوق "إس بي دي آر غولد شيرز" المتداول بالبورصة إلى أعلى مستوياته عبر الأطر الزمنية اليومية والأسبوعية والشهرية. وتُعزى هذه الحركة الملحوظة إلى مخاوف التضخم، ودور هذا المعدن النفيس كأداة للتحوط، والمخاوف الجيوسياسية.

ويظهر المؤشر اليومي لسعر أسهم الذهب "إس بي دي آر" مكاسب بنسبة 1.62%، بعد مكاسب بنسبة 1.89% يوم الجمعة، مع وجود علامات كبيرة تؤكد الاتجاه الصعودي وفقا لتحليل فوربس التي تذكر أن 3 أسهم ذهب ينبغي مراقبتها في مناخ السوق الحالي.

ألاموس غولد Alamos Gold: يُظهر الرسم البياني اليومي للسعر لشركة التعدين الكندية هذه المرونة، ويظل فوق أدنى مستوياته في أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الرغم من التقلبات. وعاد ذهب ألاموس إلى ما فوق المتوسطين المتحركين لمدة 50 و200 يوم، مما يشير إلى زخم إيجابي في المستقبل القريب.

بوينفنترا Compania de Minas Buenaventura: شهدت شركة التعدين هذه ارتفاعًا ملحوظًا في ديسمبر/كانون الأول، وتميزت باستحواذ شركة تعدين أخرى على حصة قدرها 19% منها. وأظهر السهم استقرارًا ملحوظًا، حيث ظل فوق مستوى 14 دولارًا لعدة أشهر، ومكاسب اليوم بنسبة 3.90% تجعله أقرب إلى 16 دولارًا.

هارموني غولد ماينينغ Harmony Gold Mining: من بين الشركات ذات الأداء المتميز، ويعكس الرسم البياني اليومي للسعر بالشركة ارتفاعًا جديدًا اليوم، يتماشى مع الارتفاع في المعدن الأساسي. من خلال التداول فوق المتوسطين المتحركين لمدة 50 و200 يوم، وتُظهر الشركة قوتها، حيث يوفر مستوى 5.40 دولارات دعمًا ثابتًا من ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى فبراير/شباط 2024.

ومع استمرار الذهب في ارتفاعه السريع وتزايد الترقب لما سيدلي به رئيس مجلس الاحتياطي الأميركي، يراقب المستثمرون عن كثب مخزونات الذهب هذه، والتي تظهر اتجاهات واعدة وسط المشهد الاقتصادي السائد.