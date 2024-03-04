بتكوين فوق 65 ألف دولار والذهب عند ذروة 3 أشهر

ارتفعت عملة بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى في عامين متجاوزة عتبة 65 ألف دولار، اليوم الاثنين، بفعل تدفق للأموال على صناديقها المتداولة في البورصة بالولايات المتحدة.

ووصل السعر إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 65537 دولارا خلال تداولات مبكرة في أوروبا بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في عامين خلال التعاملات الآسيوية.

وسجلت بتكوين في أحدث تداول ارتفاعا بـ4% عند 65045 دولارا. وسجلت أكبر عملة مشفرة أعلى مستوى لها قرب 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وصعدت عملة بتكوين من حيث القيمة السوقية 50% هذا العام، وجاء معظم الارتفاع في الأسابيع القليلة الماضية مع زيادة التدفقات إلى صناديق بتكوين المدرجة في الولايات المتحدة، والتي جرى إطلاقها في وقت سابق هذا العام.

الذهب يصعد

في الأثناء، صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل.

وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2099.8 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما بلغ أعلى مستوياته عند 2135.4 دولارا.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2091.5 دولارا.

وزادت أسعار الذهب نحو 50 دولارا الأسبوع الماضي في ظل تحقيق جميع المكاسب بلا استثناء في اليومين الأخيرين منه على خلفية البيانات الضعيفة بشأن الإنفاق في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء في الولايات المتحدة، وتراجع الضغوط بشأن الأسعار بحسب مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي.

ووفقا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، تتوقع الأسواق حاليا احتمالا نسبته 71% لخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى: