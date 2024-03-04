أكدت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا اليوم الاثنين أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الاتفاق على موقف مشترك بشأن كيفية خفض الدول الأعضاء في التكتل وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وقالت ريبيرا لدى وصولها لحضور اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل حيث سيناقشون هذه المسألة "نحتاج للاستناد إلى نهج عام صادر عن الاتحاد الأوروبي، وسنصر على ذلك".

ودعت إلى "نهج مشترك بشأن كيفية تقليص أو حظر الواردات القادمة من روسيا".

وأشارت إلى أنه إذا قامت إسبانيا بذلك من جانب واحد فقد يكون تأثيره محدودا، بسبب إمكانية إعادة توجيه الشحنات بسهولة إلى ميناء آخر في الاتحاد الأوروبي.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على واردات الغاز أو الغاز الطبيعي المسال من روسيا، والتي لا تزال بعض الدول الأعضاء تعتمد عليها بشكل كبير.