8.5 ملايين مستفيد من جهود الهلال الأحمر القطري الإغاثية والتنموية

أعلن الهلال الأحمر القطري -في تقرير له- عن زيادة كبيرة في عملياته الإغاثية والتنموية خلال عام 2023 بالتركيز على مواءمة جهوده مع السياسات الوطنية لدولة قطر والمساعي الإنسانية الدولية.

وقال التقرير إن "الهلال الأحمر القطري أظهر ثباتا لا يتزعزع وتفانيا في تحقيق مهمته المتمثلة في مساعدة الفئات السكانية الضعيفة على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

مبادرات تنمية محلية

وواصل الهلال الأحمر القطري دعمه للفئات الضعيفة داخل المجتمع المحلي، مع زيادة ملحوظة في عدد المستفيدين والتمويل. وقدم على مدار العام، مساعدات لنحو 154 ألف فرد، بإجمالي إنفاق فاق 16 مليون ريال قطري ( الدولار يعادل 3.64 ريالات).

ومن بين مشاريع الرعاية المجتمعية مبادرات مثل، "اكفلني"، "نعين ونعاون الغارمين"، "خيركم سابق"، "تفريج كربة"، "إطعام"، "الأضاحي"، "إفطار صائم"، "ميرة رمضان"، "كسوة العيد"، "تبرعات عينية"، "تراحم"، "الدفع المشترك".

وأكد الهلال الأحمر استمراره في العمل على تنمية المجتمع من خلال برامج مبتكرة تستهدف شرائح مختلفة. علاوة على ذلك، شهد الهلال الأحمر القطري توسعا كبيرا في قاعدة متطوعيه، إذ وصل عددهم إلى نحو 30 ألف متطوع بنهاية العام.

الخدمات الطبية

وقام الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع وزارة الصحة العامة القطرية بتعزيز قسم الخدمات الطبية التابع له لتلبية احتياجات الرعاية الصحية لكل من المجتمعات المحلية والوافدة.

ومن خلال 4 مراكز صحية للعمال ووحدة القومسيون الطبي، قدم الهلال الأحمر القطري خدمات الرعاية الصحية الأساسية لنحو 1.3 مليون زائر، بميزانية قدرت بنحو 300 مليون ريال.

ويضمن قسم خدمات الطوارئ الطبية (EMS)، المجهز بأسطول مكون من 88 سيارة إسعاف وفرق طبية متخصصة، توفير المساعدة الطبية السريعة في أثناء الأحداث الرياضية والتجمعات المجتمعية والعمليات الصناعية.

بالإضافة إلى ذلك، قام مركز التدريب والتطوير بتيسير برامج تدريبية مختلفة، بما في ذلك دورات دعم الحياة الأساسية (BLS) ودورات الإسعافات الأولية، مما يسهم في التطوير المهني للعاملين في المجال الطبي، وفق تقرير للهلال الأحمر القطري.

جهود الإغاثة الدولية

ووسع الهلال الأحمر القطري نطاقه الإنساني إلى 28 دولة، ونفذ مشاريع مساعدات خارجية بقيمة بلغت نحو 210 ملايين ريال. وشملت هذه المبادرات -التي استفاد منها 6.5 ملايين فرد- قطاعات متنوعة، مثل الصحة وتوفير المأوى والأمن الغذائي والتعليم.

وأنشأ الهلال الأحمر القطري 14 مكتبا وبعثة خارجية، "مما يؤكد التزامه بالمساعي الإنسانية العالمية".

الإغاثة الأفغانية والحملات الموسمية

ومن خلال التركيز على تقديم الدعم للاجئين الأفغان، قدم الهلال الأحمر القطري خدمات الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي، استفاد منها 9 آلاف فرد بتكلفة بلغت 3.5 ملايين ريال.

علاوة على ذلك، قاد الهلال الأحمر القطري حملات موسمية، بما في ذلك مبادرات رمضان وعيد الأضحى، التي وصلت إلى مئات الآلاف من المستفيدين في جميع أنحاء قطر و18 دولة أخرى.

التدخلات والإنجازات الإغاثية

واستجابة لمختلف الكوارث والأزمات الإنسانية، قام الهلال الأحمر القطري بتفعيل مركز إدارة معلومات الكوارث 14 مرة على مدار العام للاستجابة لعديد من الكوارث والأزمات الإنسانية على الصعيد الدولي، ومن بينها زلزال سوريا وتركيا، وزلزال أفغانستان وباكستان، والاضطرابات في السودان، وإعصار موكا في ميانمار وبنغلاديش، وزلزال المغرب، وإعصار ليبيا.

وشملت التدخلات البارزة أيضا إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، فضلا عن القوافل الطبية التي يستفيد منها آلاف المرضى في عديد من البلدان.

وحسب التقرير، حقق الهلال الأحمر القطري، طوال عام 2023، إنجازات مهمة، بما في ذلك إطلاق مؤتمره العلمي السنوي الأول، وتنظيم المعسكر التاسع لإدارة الكوارث (DMC-9). علاوة على ذلك، حصل الهلال الأحمر القطري على جوائز عديدة، مثل جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في المنظمات غير الحكومية، والاعتماد البلاتيني لقسم الشؤون الطبية من هيئة الاعتماد الكندية.