الاقتصاد والبطالة مصدرا قلق كبير في الصين

أعلن متحدث باسم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني -وهو أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين- اليوم الأحد أن الاقتصاد وتأمين وظائف للشباب يشكلان "مصدر قلق كبير" قبيل بدء البرلمان الصيني دورته السنوية في بكين.

ويجتمع آلاف من المشرعين والمستشارين السياسيين من كل أنحاء البلاد في بكين غدا الاثنين لبدء المؤتمر السنوي للحزب الشيوعي الحاكم، المعروف باسم "الدورتان".

وتأتي هذه الاجتماعات في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مجموعة من التحديات منها:

أزمة السكن التي طال أمدها.

انخفاض الاستهلاك المحلي.

استمرار البطالة في صفوف الشباب.

وقال المتحدث باسم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ليو جيايي -في مؤتمر صحافي- إن "القضايا الاقتصادية تشكل مصدر قلق كبير لممثلينا"، وأضاف "توظيف الشباب وخصوصا الخريجين منهم، يشكل مصدر قلق كبير".

وأعلنت بكين تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.2% العام الماضي، وهو أحد أبطأ معدلات توسع النشاط الاقتصادي منذ عقود.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب رسميا نحو 15% في نهاية العام 2023 بعدما عدّل مكتب الإحصاء طرق احتساب هذه النسبة.

وكان مكتب الإحصاء قد توقف عن نشر نسبة البطالة الحساسة سياسيا لأشهر عدة بدءا من الصيف الماضي، في وقت ارتفع فيه معدل البطالة إلى ما يزيد كثيرا عن 20%.

وقال ليو إن الاقتصاد الصيني ما زال يتمتع بأسس جيدة وظروف مواتية لتعزيز تنمية عالية الجودة.

وأضاف أن البلاد أظهرت أيضا قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية والصعوبات الداخلية.