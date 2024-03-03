إنتاج إيران من الغاز سيبلغ 1.3 مليار متر مكعب يوميا

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن إنتاج الغاز الطبيعي الإيراني سيصل إلى 1.3 مليار متر مكعب يوميا خلال 5 سنوات، ارتفاعا من المستويات الحالية البالغة 1.07 مليار متر مكعب يوميا، حسبما أوردت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.

وقال أوجي خلال القمة السابعة لـمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي اختتمت أعمالها أمس السبت في الجزائر، إنه من أجل "ضمان الدور المركزي لإيران في مجال الطاقة العالمية" سيتم استثمار 80 مليار دولار في تطوير حقول الغاز الإيرانية.

يشار إلى أن إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وانعزلت طهران عن المستثمرين الأجانب منذ إعادة فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب العقوبات عليها في عام 2018، واعتمدت بشكل أساسي على الشركات المحلية لتطوير قطاع الطاقة الإيراني رغم قلة السيولة في تلك الشركات.

ويتم استهلاك معظم إنتاج الغاز الإيراني محليا أو يتم فقده بسبب حرق الغاز. وقال خبراء لوسائل الإعلام الرسمية إن البلاد ربما تواجه عجزا بمقدار 300 مليون متر مكعب يوميا من الغاز في السنوات المقبلة.

ويقترب استهلاك الغاز المنزلي الآن من مستوى قياسي يبلغ 700 مليون متر مكعب يوميا خلال أشهر الشتاء. وسبق أن دعا وزير النفط الإيرانيين إلى الحد من استهلاكهم.

وأمس أسدل الستار على فعاليات القمة السابعة لرؤساء وحكومات دول منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، بجملة من القرارات والتوصيات المهمة لأعضاء المجموعة وسوق الغاز الدولية.

وأكد "إعلان الجزائر" رفض المجموعة لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي، بما فيها محاولات التأثير على آليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق، إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية، مما يؤدي إلى "تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة".