تعرف على أكبر منتجي ومستوردي الأرز.. بينها دولتان عربيتان

يُعد الأرز أحد أهم المحاصيل الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وله تأثير كبير على الزراعة والأمن الغذائي العالمي، وهو الأكثر استهلاكا بالدول النامية، بينما يأتي القمح في المركز الثاني.

ويعتمد نصف سكان العالم -في المقام الأول- على الأرز في غذائهم، حسب ما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو).

وتعد أميركا الجنوبية وقارة آسيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا المناطق الثلاث التي تتمتع بأعلى معدلات الاستهلاك.

أما في عالمنا العربي، فيعتبر الأرز طبقا لا غنى عنه على كل الموائد، وبالذات في شهر رمضان المبارك، حيث يدخل في مكونات أغلب المأكولات الشعبية العربية مثل: المندي اليمني، المنسف الأردني، المكبوس/الكبسة الخليجية، القوزي العراقي، المقلوبة الفلسطينية، المحاشي بأنواعها، الأرز المعمر المصري، وغيرها العديد من الأطعمة والمأكولات التي تعتمد على الأرز مكونا رئيسيا لها.

سنتعرف على أكبر منتجي ومصدري ومستوردي الأرز بما فيها عالمنا العربي، وبعض الحقائق عن هذه السلعة المهمة.

حجم الإنتاج العالمي من الأرز

وفق منظمة الفاو، من المتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج العالمي للأرز 526.2 مليون طن الفترة (موسم) 2023/2024، أي بارتفاع 0.4% عن المستوى المرجعي للفترة 2022/2023.

حجم الصادرات العالمية من الأرز

بلغت صادرات الأرز العالمية أكثر من 52 مليون طن متري العام التجاري 2022/2023 حسب ما ذكرت منصة ستاتيستا المتخصصة.

أكبر 10 دول إنتاجا للأرز

وفق الفاو، فإن أكبر 10 دول منتجة للأرز خلال موسم 2023-2024 هي:

1- الصين: 149 مليون طن

2- الهند: 132 مليون طن

3- بنغلاديش: 36.4 مليون طن

4- إندونيسيا: 34.4 مليون طن

5- فيتنام: 27 مليون طن

6- تايلند: 19.5 مليون طن

7- الفلبين: 12.6 مليون طن

8- بورما: 12 مليون طن

9- باكستان: 9 ملايين طن

10- اليابان: 7.3 ملايين طن

أكبر 10 دول مصدرة للأرز

بلغ إجمالي قيمة صادرات الأرز العالمية 29.3 مليار دولار عام 2022، بزيادة 8.7% مقارنة بـ2021 عندما بلغت قيمة شحنات الأرز الإجمالية 26.9 مليارا.

وفيما يلي قائمة بأكبر الدول المصدرة للأرز وفق ما ذكرت منظمة "ورلدز توب إكسبورت" مقومة بالدولار:

1- الهند: 10.8 مليارات دولار (36.8% من إجمالي صادرات الأرز العالمية)

2- تايلند: 4 مليارات دولار (13.5%)

3- فيتنام: 2.5 مليار دولار (8.6%)

4- باكستان: 2.4 مليار دولار (8%)

5- الولايات المتحدة: 1.7 مليار دولار (5.8%)

6- الصين: مليار دولار واحد (3.5%)

7- إيطاليا: 804.7 ملايين دولار (2.7%)

8- ميانمار: 786.8 مليون دولار (2.7%)

9- البرازيل: 657.5 مليون دولار (2.2%)

10- بلجيكا: 515.6 مليون دولار (1.8%)

أكبر 10 دول مستوردة للأرز

فيما يلي قائمة بأكبر الدول استيرادا للأرز عام 2023 حسب ما منصة "تريد ميكس" وهي:

1- الصين: 2.62 مليار دولار (7.9% من الاستيراد العالمي)

2- إيران: 2.05 مليار دولار (6.2%)

3- الولايات المتحدة: 1.40 مليار دولار (4.3%)

4- السعودية: 1.38 مليار دولار (4.2%)

5- الفلبين: 1.27 مليار دولار (3.9%)

6- العراق: 1.11 مليار دولار (3.4)%

7- ساحل العاج: 809.96 ملايين دولار (2.5%)

8- فيتنام: 689.62 مليون دولار (2.1%)

9- اليابان: 670.35 مليون دولار (2%)

10- فرنسا: 655.93 مليون دولار (2%)

أكبر 5 دول عربية منتجة للأرز موسم 2023/2024 حسب منظمة الإنتاج الزراعي:

1- مصر: 3.78 ملايين طن

2- موريتانيا: 240 ألف طن

3- المغرب: 45 ألف طن

4- العراق: 20 ألف طن

5- الصومال: ألف طن

حقائق قد لا تعرفها عن الأرز

بدأت زراعة الأرز منذ أكثر من 9 آلاف عام

زرع الإنسان الأرز منذ أكثر من 9 آلاف عام، وتوجد أدلة على أنها بدأت بالصين، وجنوب شرق آسيا والهند. وتم توارث تقنيات الزراعة عبر الأجيال، ولا تزال العديد من الممارسات التقليدية مستخدمة حتى اليوم، مثل زراعة الأرز الرطب، وتناوب المحاصيل، وأنظمة الري.

120 ألف نوع من الأرز

هناك أكثر من 120 ألف نوع مختلف من الأرز، لكل منها قوامه الفريد، ومحتوى النشا والنكهة والسمات الغذائية الخاصة به. والنوع الأكثر استهلاكا هو الأرز الأبيض، لأنه ميسور التكلفة، ومتوفر على نطاق واسع، وسهل التحضير.

مصدر ممتاز للكربوهيدرات

يُعد الأرز مصدرا ممتازا للكربوهيدرات، وهو من المغذيات الكبيرة المهمة التي تلعب دورا رئيسيا في توفير الطاقة للجسم، وتحسن وظائف المخ، وتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب. ومع ذلك، ليست جميع أنواع الأرز متساوية فيما يتعلق بمحتواها من العناصر الغذائية. وعلى سبيل المثال، يحتوي الأرز البني على نسبة أعلى من الألياف والمواد المغذية مقارنة بالأرز الأبيض.

عنصر أساسي في مستحضرات التجميل

يعتبر الأرز عنصرا أساسيا في العديد من منتجات التجميل، بما في ذلك أقنعة الوجه، وعلاجات الشعر والمقشرات، بسبب خصائصه الطبيعية واللطيفة التي توفر فوائد مرطبة ومغذية. ولدى العديد من الدول الآسيوية تاريخ طويل في استخدام الأرز بمنتجات التجميل.

رمز الخصوبة والرخاء

في بعض الثقافات، يعتبر الأرز رمزا للخصوبة والرخاء، وغالبا ما يستخدم بالاحتفالات أو العادات الدينية. ففي اليابان، على سبيل المثال، يعتبر الأرز محصولا مقدسا، ويستخدم عادة في حفلات الزفاف والاحتفالات التقليدية الأخرى.

وبالمثل، في تايلند، يلعب الأرز دورا أساسيا في العديد من المناسبات الدينية، ويتم تقديمه هدية للرهبان وغيرهم من "الشخصيات الروحية" لدى بعض الشعوب.