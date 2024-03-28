3.5 مليارات دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي للسعودية والبطالة تتراجع

أظهرت بيانات حكومية -اليوم الخميس- أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بلغ 13.1 مليار ريال (3.5 مليارات دولار) في الربع الرابع من 2023 بزيادة 16% عن الربع الثالث، حين سجلت التدفقات 11.4 مليار ريال.

وتأمل المملكة في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ضمن إستراتيجية أوسع لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على صادرات النفط الخام.

ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدا عن تلك الأهداف. ومع ورود البيانات الأحدث، بلغ إجمالي صافي التدفقات العام الماضي 11.4 مليار دولار.

وفي شأن سعودي آخر، أظهرت بيانات حكومية نشرت -اليوم الخميس- أن نسبة البطالة بين السعوديين تراجعت إلى 7.7% في الربع الرابع من العام الماضي انخفاضا من 8.6% في الربع السابق وعن 8% في الربع ذاته من العام الذي سبقه.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن المعدل الكلي للبطالة -الذي يشمل العمالة الوافدة- تراجع إلى 4.4% في الربع الرابع انخفاضا من 5.1% في الربع الثالث ومن 4.8% في الربع ذاته من عام 2022.

ويشكل الأجانب ما يزيد قليلا على 40% من إجمالي السكان، وفقا لآخر تعداد سكاني، ويحتاج غالبيتهم إلى عقد عمل للإقامة في المملكة.

وظل معدل البطالة بين السعوديين مستقرا نسبيا طوال 2023 إذ حوم حول 8% بتغييرات طفيفة. وأكثر من 60% من السعوديين تحت سن الثلاثين.