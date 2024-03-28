توقع خبراء تأمين أن تتجاوز الخسائر المالية الناجمة عن الهجوم الأخير على قاعة مدينة كروكس الروسية أكثر من 10 مليارات روبل (108 ملايين دولار)، مع احتمال أن تمتد التحقيقات والتسويات على مدى عامين، وفقًا لمعلومات حصلت عليها وكالة تاس الروسية.

وقال وكيل تأمين لوكالة تاس إن "التأثير النقدي الفعلي تم تقييمه بما يتجاوز 10 مليارات روبل، لكن الحجم الدقيق للخسائر المؤمّن عليها لا يزال غير مؤكد، حيث من المحتمل أن يكون أقل. وقد يستمر التحقيق وإجراءات التسوية اللاحقة لمدة تصل إلى عامين"، وهو ما يؤكد اتساع نطاق الأضرار.

وقالت وكالة تاس إن شركات التأمين قد تبدأ في سداد الدفعات المقدمة، وفق ما نقلت عن مشاركين في سوق التأمين.

ووقع الهجوم يوم 22 مارس/آذار الجاري، عندما استهدف مسلحون مكان الحفل الذي يقع خارج ضواحي موسكو.

وخلف الهجوم 140 قتيلا، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 360. وألقت السلطات القبض على 11 شخصا، بينهم 4 يشتبه في أنهم المنفذون للهجوم.

وافتتحت القاعة المستهدفة أبوابها عام 2009، وهي عقار يملكه رجل الأعمال الروسي أراز أغالاروف.

وكشف رجل الأعمال عن ضخ 70 مليون دولار لبناء قاعة الحفلات الموسيقية، التي تضم أكثر من 9500 مقعد.