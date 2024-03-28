الهلال الأحمر القطري ينفذ 151 مشروعا تنمويا في 2024

أصدر الهلال الأحمر القطري دليل المشاريع للعام 2024، وهو عبارة عن خطة متكاملة للمشاريع والبرامج الإنسانية التي يسعى لتنفيذها حتى نهاية العام الجاري، بالاستفادة من حصيلة تبرعات أهل البر والإحسان في دولة قطر، للوصول إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد داخل قطر وخارجها.

وبحسب بيان للهلال "تشمل الخطة 151 مشروعا في قطاعات الغذاء، والإيواء، والمياه والإصحاح، وكسب العيش، والتعليم، والمساعدات الاجتماعية، والدعم النفسي، والصحة، والقوافل الطبية.

وتشمل قائمة البلدان المستهدفة من هذه المشاريع فلسطين (قطاع غزة والضفة الغربية)، سوريا، اليمن، النيجر، السودان، الصومال، أفغانستان، لبنان، العراق، بنغلاديش، الأردن، تشاد.

المساعدات الاجتماعية

وهي مشاريع وبرامج تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأولى بالرعاية، ومساعدتها للوقوف على قدميها في مواجهة مصاعب الحياة.

وتتنوع هذه المشاريع والبرامج ما بين المساعدات الطارئة والموسمية، وبرامج التمكين الاقتصادي والصحي والأكاديمي، والتدريب والتوعية المجتمعية، وغيرها.

وتبلغ ميزانية هذه البرامج 23.9 مليون ريال قطري، ويستفيد منها 23.4 ألف شخص، وتتنوع بين الكفالات المالية والشهرية لأسر ذوي الإعاقة وأيتام المرضى المتوفين، وسداد ديون الغارمين المهددين بالسجن، وعلاج مرضى القلب والكلى والكبد والسرطان وغيرها من الأمراض.

يضاف إلى ذلك المساعدات المالية العاجلة لتفريج كربة عدد من الأسر والأفراد، وكفالة طلاب العلم من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الإعاقة، وتوزيع الحقائب المدرسية مع القرطاسية لطلاب المدارس من الأسر محدودة الدخل.

الغذاء

يقول البيان إن الهلال الأحمر القطري ينفذ هذا العام 15 مشروعا في مجال الأمن الغذائي، ويستفيد من هذه المشاريع أكثر من 625 ألف مستفيد، بميزانية تقديرية تبلغ 31.1 مليون ريال قطري ريال.

وتتنوع هذه المشاريع ما بين توزيع السلات الغذائية المتكاملة من قوت أهل البلد، وتوفير الطحين للمخابز لإنتاج الخبز وتوزيعه مجانا على المستفيدين، وتغطية تكاليف إطعام نزلاء دور الأيتام وكبار السن لفترات زمنية طويلة.

الإيواء

ينفذ الهلال الأحمر القطري هذا العام 9 مشاريع لإيواء 21.4 ألف مستفيد في 6 بلدان هي: فلسطين (قطاع غزة)، سوريا، اليمن، النيجر، الصومال، أفغانستان.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 37.5 مليون ريال، وتشمل بناء وترميم وتأهيل المنازل، وتوفير الأثاث ونظم الطاقة الشمسية وحزم الإيواء، وبناء القرى النموذجية المتكاملة للنازحين.

المياه

ينفذ الهلال الأحمر القطري 14 مشروعا لحفر وتأهيل الآبار، وتزويدها بالخزانات والمضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير مبردات المياه في الأماكن العامة، وتسيير شاحنات الصهاريج لتوزيع مياه الشرب.

ويستفيد من هذه المشاريع إجمالي أكثر من 411 ألف نسمة، بتكلفة إجمالية تناهز 22 مليون ريال قطري.

كسب العيش

تتضمن خطة عام 2024 إطلاق 20 مشروعا متنوعا لكسب العيش، ويقدر عدد المستفيدين من هذه المشاريع بحوالي 44 ألف شخص، بميزانية تتجاوز 17 مليون ريال، وذلك في البلدان التالية: اليمن، النيجر، السودان، الصومال، بنغلاديش، لبنان، الأردن، العراق.

ومن أهم هذه الأنشطة توفير التدريب والأدوات اللازمة للعمل في صيانة الجوال، والخياطة، والنجارة وصناعة الأثاث، وتربية المواشي، وصناعة الأواني المنزلية، والمحال التجارية، والطهي، بالإضافة إلى الزراعة، والصيد، وإنتاج الجبن والألبان والتدريب المهني التخصصي، وتمويل المشاريع التجارية المدرة للدخل.

متعدد القطاعات

وفق البيان، سينفذ الهلال الأحمر القطري 7 مشاريع لتوفير احتياجات 18050 يتيما من الطعام والكساء وغيرها من متطلبات المعيشة، بتكلفة تناهز 5 ملايين ريال.

التعليم

يعمل الهلال الأحمر القطري على تقديم الدعم التعليمي لصالح 12.7 ألف طلاب علم من خلال 9 مشاريع تتكلف 5.7 ملايين ريال قطري.

ومن بين هذه المشاريع: توفير الحقائب المدرسية والقرطاسية، تأهيل المدارس ودعمها بالمقاعد والأدوات الدراسية، دفع كفالات شهرية لطلاب المدارس والجامعات من الأسر الفقيرة.

القوافل الطبية

يتضمن برنامج هذا العام 22 قافلة طبية لعلاج 9160 مريضا بتكلفة إجمالية قدرها 15.5 ملايين ريال، وذلك في تخصصات عدة مثل: الجراحة العامة، جراحة المسالك البولية، زراعة قوقعة الأذن، قسطرة وجراحة القلب، الجراحة التنظيرية، جراحة المخ والأعصاب، عمليات المياه البيضاء، الولادة، طب الأطفال.

الصحة

وفق البيان، يصل عدد المشاريع الصحية التي يعتزم الهلال الأحمر القطري تنفيذها خلال عام 2024 إلى 49 مشروعا، بتكلفة إجمالية تناهز 41.5 مليون ريال قطري، وذلك لعلاج 175.6 مريضا.

وتركز هذه المشاريع على توفير الأدوية والأجهزة والمستهلكات الطبية وسيارات الإسعاف، وإجراء العمليات الجراحية في مختلف التخصصات، وتغطية تكاليف جلسات غسيل الكلى، وتوزيع المعينات السمعية، الكراسي المتحركة وغيرها من المعينات الحركية، وتسيير العيادات والصيدليات المتنقلة إلى المناطق النائية، وتأهيل المنشآت الطبية بنظم الطاقة الشمسية.