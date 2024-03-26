شركة صناعات عسكرية إسرائيلية تعلن تراجع أرباحها 22% بسبب حرب غزة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إلبيت الإسرائيلية للصناعات العسكرية بتسلئيل ماتشليس أن أرباح شركته انخفضت بنسبة 22%، وذلك بعد عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في غلاف غزة، وما تبعها من إعلان للحرب على قطاع غزة.

وبيّن ماتشليس أن صافي أرباح شركته بلغ 215 مليون دولار بانخفاض قدره 22%، وعزا ذلك إلى إخلاء مصانعها في كريات شمونة شمالا، وسديروت جنوبا، وتجنيد 2000 من موظفيها ومقتل 5 عمال، إلى جانب إغلاق أنشطة شركة تابعة لشركة إلبيت في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الشركة سجلت انخفاضا في مبيعاتها للولايات المتحدة وكندا، كما أنها تواجه صعوبات بسبب حظر تزويد إسرائيل بالأسلحة من قِبل بعض الدول مثل كندا، وكذلك بسبب حملات حركة المقاطعة (بي دي إس BDS).