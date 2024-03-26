الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

ظلت أسعار الذهب حبيسة نطاق ضيق -اليوم الثلاثاء- مع تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت أول خفض للفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي هذا العام.

أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في العقود الفورية الأميركية 0.7% إلى 2186.65 دولارا للأوقية، وقت كتابة التقرير، كما ارتفعت العقود الآجلة تسليم مايو/أيار 0.43% إلى 2196.30 دولارا للأوقية.

من جهته، قال محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" كايل رودا: "نفتقر إلى محفزات جديدة، لكن في الوقت الحالي يبدو أن السوق تتماسك، وتلتقط أنفاسها بعد مسيرة قوية إلى حد ما".

وأضاف: "من المحتمل أن تتوقف الخطوة التالية على إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (الأميركي) هذا الأسبوع. وأي دليل على استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، والذي من شأنه أن يهدأ المخاوف من تسارع الأسعار أو على الأقل تثبيتها عند مستوى مرتفع، سيكون له تأثير جيد بالنسبة للذهب".

وبلغت أسعار الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض الفائدة بمقدار 3 أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة مؤخرا.

3 تخفيضات

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي -أمس الاثنين- إنه اقترح خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي إجراء 3 تخفيضات في الفائدة لهذا العام.

وفي الوقت نفسه، حذرت عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك من أن البنك المركزي الأميركي بحاجة إلى المضي قدما بحذر عندما يقرر متى يبدأ خفض أسعار الفائدة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر 0.3% في فبراير/شباط الماضي، مما سيحافظ على المعدل السنوي عند 2.8%.

ويتوقع المتداولون احتمالا يبلغ 70% بأن يبدأ البنك المركزي الأميركي في خفض الفائدة في يونيو/حزيران المقبل، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ومن شأن انخفاض الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وتراجع مؤشر الدولار 0.38% مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يجعل شراء الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% عند 24.78 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.55% إلى 907.45 دولارات، وزاد البلاديوم 0.25% أيضا إلى 1009.14 دولارات.