تعرف على أكبر 10 شركات في العالم تُسيطر على كل شيء تأكله

هناك عدد كبير ولا نهائي من الأصناف الغذائية الموجودة في كل "سوبر ماركت" و"هايبر ماركت" وصولا لأصغر "بقالة" في العالم، ولكن عندما تعتقد أنه لا يوجد نهاية لتنوع الأطعمة التي تصطف في ممرات المتاجر الكبرى والصغرى على حد سواء، ستُصدم حين تعرف أن كل هذه الأنواع من الأطعمة والمشروبات تسيطر عليها 10 شركات كبرى فقط، تقوم بتصنيع وبيع الجزء الأكبر مما نضعه في عربات التسوق الخاصة بنا.

وتحقق هذه الشركات المهيمنة على السوق أرباحا خيالية، إذ حققت أكبر 25 شركة في القطاع إيرادات بقيمة 1.8 تريليون دولار في العام الماضي، في حين ارتفعت أرباح القطاع إلى أكثر من 160 مليار دولار، وحققت شركة نستلة لصناعة الأغذية والمشروبات، وهي أكبر شركة غذائية في العالم، مبيعات تزيد قيمتها عن 98 مليار دولار، وفق ما ذكرت منصة فوربس في تقرير لها مؤخرا.

وتوصلت دراسة جديدة نشرتها مؤسسة "إي تي سي" (ETC) -منظمة تعمل على العدالة البيئية- إلى أن هيمنة عدد صغير من الشركات الكبرى على السلسلة الغذائية العالمية آخذة في الاتساع، مدعومة بالاستخدام المتزايد "للبيانات الضخمة" والذكاء الاصطناعي.

وحتى نتصور مقدار الهيمنة والاحتكار الذي تمارسه هذه الشركات، فإن شركتين منها فقط تسيطران على 40% من سوق البذور التجارية العالمية، مقارنة بـ10 شركات كانت تسيطر على نفس النسبة من السوق قبل 25 عاما، حسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد خلال السنتين الماضيتين بسب الحرب الروسية الأوكرانية، والاضطرابات الجيوسياسية الأخرى في العالم، واستمرار تأثيرات جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ارتفاع أرباح هذه الشركات بشكل خيالي.

شركات تسيطر على "كل شيء تأكله"

سنقدم لكم في هذه التقرير قائمة بأكبر 10 شركات عابرة للقارات تسيطر على غذاء العالم وحجم إيراداتها السنوية في عام 2023، وذلك اعتمادا على عدد من المنظمات والمنصات المتخصصة، مع ملاحظة أن ترتيب هذه الشركات ليس ثابتا، فهي تتبادل مراكز السيطرة فيما بينها، وإن بقيت الشركات الأكبر في العالم.

نستله (سويسرا) – 104 مليارات دولار

نستله هي أكبر شركة للأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وبلغت إيراداتها السنوية عام 2023 نحو 103.9 مليارات دولار، بزيادة قدرها 4.7% عن عام 2022.

ويقع مقر الشركة الرئيسي في سويسرا. وتأسست الشركة عام 1866، وتعمل في 191 دولة حول العالم. وتشمل مجموعة منتجات نستله: أغذية الأطفال، والمياه المعبأة، والحبوب، والشوكولاتة، والقهوة، ومنتجات الطهي، ومنتجات الألبان، ومنتجات العناية بالحيوانات الأليفة. وتستثمر شركة نستله بشكل كبير في البحث والتطوير، وقد أنشأت العديد من التقنيات ذات العلامات التجارية مثل "نسبريسو"، وهي علامة تجارية مشهورة لآلات القهوة.

شركة بيبسيكو (الولايات المتحدة)- 91 مليار دولار

تحتل شركة بيبسيكو المرتبة الثانية في ترتيب أكبر شركات الأغذية والمشروبات في العالم، وبلغ حجم إيرادات الشركة عام 2023 نحو 91.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.8% عن عام 2022.

ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأميركية. وتأسست الشركة عام 1965 من خلال اندماج شركتي "بيبسي كولا" و"فريتو لاي" وتنتج مجموعة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات مثل: المشروبات الغازية، والوجبات الخفيفة، والعصائر، والمشروبات الرياضية، ومشروبات الطاقة. وتشتمل مجموعة منتجاتها على علامات تجارية رائدة مثل: ليز، و"دوريتوس" و"تروبيكانا" وغيرها.

شركة كارجيل- 177 مليار دولار

"كارجيل إنكوربوريتد" هي شركة خاصة متعددة الجنسيات يقع مقرها في ولاية مينيسوتا الأميركية. وتضم الأعمال الرئيسية للشركة: تجارة وشراء وتوزيع الحبوب والسلع الزراعية الأخرى.

وفي عام 2023، حققت شركة كارجيل إيرادات بلغت حوالي 177 مليار دولار.

آرتشر دانيلز ميدلاند (الولايات المتحدة)- 93.9 مليار دولار

شركة أميركية تعالج السلع الزراعية، وإنتاج المكونات الغذائية والأعلاف الحيوانية والوقود الحيوي. وتتضمن محفظة منتجات الشركة علامات تجارية رائدة مثل: "جولدن تيمبل" (Golden Temple) و"إيه دي إم" (ADM) و"هارفيست إنوفيشن" (Harvest Innovations). في عام 2023، حققت الشركة إيرادات سنوية قدرها 93.94 مليار دولار.

جي بي إس (البرازيل)- 71 مليار دولار

هي شركة برازيلية بدأت كمحل جزارة صغير في عام 1953، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر شركات تصنيع اللحوم على مستوى العالم. تشمل محفظة الشركة منتجات لحوم البقر، ولحم الخنزير، والضأن، والدجاج. في عام 2023 بلغت إيرادات الشركة نحو 71.1 مليار دولار.

تايسون فودز (الولايات المتحدة)- 52.9 مليار دولار

شركة أميركية أخرى وأكبر شركة لتجهيز اللحوم في الولايات المتحدة. تنتج الشركة مجموعة واسعة من منتجات اللحوم والدواجن، وتشارك أيضا في إنتاج الأطعمة الجاهزة مثل البيتزا والوجبات الخفيفة والمقبلات. بلغت الإيرادات السنوية للشركة في عام 2023، 52.881 مليار دولار.

مارس (الولايات المتحدة)- 50 مليار دولار

مارس هي شركة أميركية تأسست عام 1911، وتنتج منتجات الحلويات وأغذية الحيوانات الأليفة، وغيرها من المواد الغذائية. ومن أشهر علاماتها التجارية "إم آند إمز، و"سنيكرز" "ورويال كانين" وغيرها.

في العام الماضي 2023 بلغت إيرادات الشركة نحو 50 مليار دولار، جاء 18 مليار دولار منها من المبيعات في قسم الوجبات الخفيفة التابع لها، بما في ذلك الحلوى مثل "سنيكرز" و"إم آند إمز" وغيرها.

شركة كوكا كولا (الولايات المتحدة)- 45 مليار دولار

تعد شركة كوكا كولا إحدى أكبر شركات الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وبلغت إيراداتها السنوية لعام 2023، 45.754 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.39% عن عام 2022.

يقع مقرها في الولايات المتحدة الأميركية. وتأسست الشركة عام 1886 وتشتهر بإنتاج المشروب الغازي الأكثر شهرة في العالم، كوكا كولا. وإلى جانب المشروبات الغازية، تشمل محفظة منتجات الشركة مشروبات الطاقة، والمياه المعبأة، والشاي والقهوة.

دانون (فرنسا) 27 مليار دولار

دانون هي شركة أغذية ومشروبات فرنسية تأسست عام 1919، وتتخصص في منتجات الألبان والمياه المعبأة والأغذية الطبية وأغذية الأطفال. إلى جانب العلامة التجارية الرائدة دانون، تمتلك الشركة أيضا العديد من العلامات التجارية الشهيرة الأخرى مثل "إيفيان" و"أكتيفيا" و"فولفيك" و"نوتريشيا". وفي عام 2023، بلغت المبيعات الموحدة للشركة نحو 27.6 مليار يورو.

أولام غروب ( سنغافورة)- 48.4 مليار دولار

يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، هي إحدى أكبر شركات التجارة الزراعية في العالم، وتقوم بتوريد المكونات الغذائية والأعلاف والألياف لآلاف العملاء في جميع أنحاء العالم، بدءا من العلامات التجارية العالمية الشهيرة وحتى الشركات الصغيرة التي تديرها عائلات. وسجلت الشركة إيرادات في عام 2023 بلغت 35.97 مليار دولار.