الدولار‭ ‬يسجل مكاسب أسبوعية واسعة.. لماذا؟

سجل الدولار -أمس الجمعة- مكاسب واسعة للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما أخفق رفع الفائدة في اليابان في وقف مسيرته، في حين سلط الخفض المفاجئ للفائدة في سويسرا الضوء على الفجوة بين اتجاهات مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) وأقرانه حول العالم.

ومثّل الأسبوع تحولا في السياسة النقدية العالمية بعد خفض البنك الوطني السويسري (المركزي) وبنوك مركزية في دول نامية أسعار الفائدة أو الإشارة إلى اعتزامها فعل ذلك.

ويونيو/حزيران المقبل هو الموعد المرجح لتحرك البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع الدولار أمام عملات رئيسية ما عدا الين، إذ استقطب الاقتصاد الأميركي القوي نسبيا وأسعار الفائدة المرتفعة تدفقات استثمارية.

لكن خفض تكاليف الاقتراض في سويسرا، في أول تحرك من هذا النوع يتخذه بنك مركزي رئيسي في أوروبا، مثّل تحولا حاسما.

أداء الدولار أمام العملات الرئيسية

فقد الفرنك السويسري نحو 1.5% من قيمته أمام الدولار هذا الأسبوع وحوالي 6.7% حتى الآن هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار 0.4%، في حين تراجع الدولار 0.11% أمام الين ليسجل 151.45 ينا.

وارتفع الدولار نحو 2% خلال الأسبوع أمام الين، واقترب من مستويات كانت قد دفعت اليابان إلى التدخل في 2022.

وسجل اليورو مقابل الين خلال الأسبوع أعلى مستوياته منذ 2008 عند 165.37 ينا لليورو، وتجاوز الدولار الأسترالي عتبة 100 ين لأول مرة منذ 2014.

وأعلن بنك اليابان في الآونة الأخيرة تحولا تاريخيا بتخليه عن أسعار الفائدة السلبية قصيرة الأجل وتحديد سقف للعائد على المدى الطويل، لكن الأثر جاء سريعا للغاية بعد أن هبط الين بمجرد صدور الأنباء ليسجل الدولار 151.17 ينا.

مع صعود الدولار، سجل اليورو أدنى مستوياته في 3 أسابيع، وانخفضت العملة الأوروبية 0.5% عند 1.0807 دولار أمس الجمعة.

قادت توقعات لتيسير السياسة في الصين إلى زيادة الضغوط على عملتها التي انخفضت بشكل حاد إلى أدنى مستوى في 4 أشهر خلال التعاملات في الداخل، مما أثار مخاوف المستثمرين ودفع البنوك الحكومية إلى التدخل.

انخفضت العملة الصينية (اليوان) إلى 7.2295 للدولار، وربح الدولار 0.4%.