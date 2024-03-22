ماكدونالدز ماليزيا تسقط دعوى ضد مؤسسة مقاطعة إسرائيل

أعلنت شركة ماكدونالدز ماليزيا إسقاط دعوى التشهير التي رفعتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد فرع مؤسسة مقاطعة إسرائيل (بي دي إس) في البلاد.

وقالت شركة لَيون هورن -صاحبة امتياز ماكدونالدز في ماليزيا- إنها تلقت توضيحات من قبل "بي دي إس" بشأن التصريحات الصادرة من خلال محادثات وسيط عينته المحكمة.

ونددت هورن (صاحبة امتياز ماكدونالدز في ماليزيا) بما وصفته جميع أنواع العنف في فلسطين، وقالت إنها تسهم في تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين المتضررين من العنف، وفق وصفها.

من ناحيتها علّقت مؤسسة مقاطعة إسرائيل في ماليزيا بأنها لم تفاجأ بإسقاط دعوى التشهير ضدها نظرا لأن الدعوى تفتقر للمعايير والأسس القانونية.

وأوضحت أنها مستمرة في حملتها لمقاطعة إسرائيل، وأنها تعتبر التعامل مع الاحتلال تواطؤا مع العدوان والجرائم التي أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء.

وكان محامي مؤسسة مقاطعة إسرائيل محمد رضا حسن قال للصحفيين أمام محكمة شاه عالم إن الطرفين دخلا في حوار للوصول إلى حل خارج نطاق القضاء، وأوضح أنهما عقدا جلسة أولى، وصفها بالإيجابية، من خلال وسيط عيّنته المحكمة.

وأضاف أن جلسة أخرى ستعقد يوم 30 أبريل/نيسان المقبل، لكن التصريحات جاءت قبل أن تعلن الشركة صاحبة الامتياز إسقاط دعوى التشهير ضد "بي دي إس".

وكانت شركة هورن تطالب بتعويضات تقدر بأكثر من 1.2 مليون دولار.

وفي وقت سابق، ظهرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل توزيع ماكدونالدز وجبات مجانية على جنود إسرائيليين يعتقد أنهم يحاربون في قطاع غزة، بينما قالت ماكدونالدز ماليزيا إنها لا علاقة لها بفرع الشركة في إسرائيل.

وكانت ماكدونالدز العالمية قد خسرت مليارات الدولارات من قيمتها عقب إعلان مديرها المالي هذا الشهر عن استمرار تأثير المقاطعة، في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، على مبيعات الشركة خلال العام الحالي.