قطر وكازاخستان تتفقان على تنفيذ مشاريع بأكثر من 17 مليار دولار

بدأت حكومتا كازاخستان وقطر تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بقيمة 17.6 مليار دولار. ومن بين أكبر المشاريع الاستثمارية إنشاء محطات معالجة الغاز بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5.7 مليارات دولار.

كما يعتزم البلدان تطوير مشاريع لبناء خط أنابيب الغاز "أكتوبي-كوستاناي" والجزء الثاني من خط "بينيو-بوزوي-شيمكنت" بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 7.7 مليارات دولار.

وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أمس في الدوحة، مع رئيس وزراء كازاخستان أولغاس أباييفيتش بيكتينوف، العلاقات الثنائية وتطوير العلاقات في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعات.

وعقب الجلسة، جرى التوقيع بين المسؤولين على اتفاقية بين البلدين بشأن شراكة إستراتيجية طويلة الأمد لتطوير المشاريع في مجال الصناعات ذات الأولوية.