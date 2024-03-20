اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

الفدرالي الأميركي يحافظ على سعر الفائدة عند أعلى مستوى

القرار جاء متوافقًا مع توقعات المستثمرين بالإبقاء على أسعار الفائدة مرة أخرى (رويترز)
20/3/2024-|آخر تحديث: 20/3/202411:56 م (بتوقيت مكة المكرمة)

صوّت الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) -اليوم الأربعاء- لصالح إبقاء سعر الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء 3 تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وقال البنك المركزي -في بيان- إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5,25% و5,50% يسمح لصانعي السياسات بـ"تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية".

وجاء هذا القرار متوافقا مع توقعات المستثمرين بالإبقاء على أسعار الفائدة مرة أخرى في ختام اجتماع مارس/ آذار الجاري، وفقا لرويترز.

ورغم المخاوف المستمرة بشأن التضخم والنمو الاقتصادي، فإن مجلس الاحتياطي الفدرالي اختار انتظار مزيد من البيانات قبل إجراء أي تعديلات.

وتشير توقعات اقتصادية محدثة من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلى عدد أقل من التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة السنوات المقبلة مقارنة بالتقديرات السابقة، مع توقعات أعلى قليلا لأسعار الفائدة على المدى الطويل.

An employee of a money changer holds a stack of U.S. Dollar notes before giving it to a customer in Jakarta, October 8, 2015. Most emerging Asian currencies dipped on Thursday as traders booked profits from recent gains and waited on minutes of the Federal Reserve's last policy meeting for any clues on the timing of a U.S. interest rate hike. REUTERS/Beawiharta
توقعات اقتصادية محدثة من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي تشير إلى عدد أقل من التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة السنوات المقبلة (رويترز)

وفي حين يُتوقع أن يكون النمو الاقتصادي قويا، فإن المخاوف لا تزال قائمة بشأن الضغوط التضخمية المستمرة في قطاعات مثل الإسكان والخدمات.

ولا يزال سوق العمل قويا، ولكن أي ضعف غير متوقع قد يؤدي إلى تحول في السياسة النقدية، وفقا لرئيس الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، الذي تحدث لرويترز.

ورغم أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال في حالة تعافي، فإنه شهد اعتدالا الآونة الأخيرة، متأثرا بعوامل مثل الظروف الجوية.

المصدر : الجزيرة + وكالات