الفدرالي الأميركي يحافظ على سعر الفائدة عند أعلى مستوى

صوّت الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) -اليوم الأربعاء- لصالح إبقاء سعر الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء 3 تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وقال البنك المركزي -في بيان- إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5,25% و5,50% يسمح لصانعي السياسات بـ"تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية".

وجاء هذا القرار متوافقا مع توقعات المستثمرين بالإبقاء على أسعار الفائدة مرة أخرى في ختام اجتماع مارس/ آذار الجاري، وفقا لرويترز.

ورغم المخاوف المستمرة بشأن التضخم والنمو الاقتصادي، فإن مجلس الاحتياطي الفدرالي اختار انتظار مزيد من البيانات قبل إجراء أي تعديلات.

وتشير توقعات اقتصادية محدثة من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلى عدد أقل من التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة السنوات المقبلة مقارنة بالتقديرات السابقة، مع توقعات أعلى قليلا لأسعار الفائدة على المدى الطويل.

وفي حين يُتوقع أن يكون النمو الاقتصادي قويا، فإن المخاوف لا تزال قائمة بشأن الضغوط التضخمية المستمرة في قطاعات مثل الإسكان والخدمات.

ولا يزال سوق العمل قويا، ولكن أي ضعف غير متوقع قد يؤدي إلى تحول في السياسة النقدية، وفقا لرئيس الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، الذي تحدث لرويترز.

ورغم أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال في حالة تعافي، فإنه شهد اعتدالا الآونة الأخيرة، متأثرا بعوامل مثل الظروف الجوية.