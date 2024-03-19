600 ألف برميل من قدرة تكرير النفط في روسيا تعطلت بعد هجوم أوكراني

كشف توربيورن تورنكفيست الرئيس التنفيذي لشركة "غنفور غروب" عن أن نحو 600 ألف برميل من قدرة تكرير النفط اليومية في روسيا قد تعطلت بسبب الهجوم الأوكراني الذي استهدف عدة مصانع بأسراب من طائرات بدون طيار، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ.

وأصابت ضربات الطائرات بدون طيار -نهاية الأسبوع الماضي- عدة مصانع في روسيا، بعضها داخل حدودها، مما أدى إلى ارتفاع العقود الآجلة للديزل للجلسة الرابعة على التوالي، بينما ارتفعت العقود الآجلة للبنزين للجلسة السادسة.

وقال تورنكفيست خلال مقابلة في مؤتمر "سيرا ويك" الذي نظمته "ستاندرز آند بورز غلوبال" في هيوستن أمس الاثنين "إنه أمر مهم لأنه من الواضح أن هذا سيضر بصادرات نواتج التقطير على الفور" وأضاف "لذلك من المحتمل أن يؤدي ذلك لانخفاض الصادرات بمقدار بضع مئات الآلاف من البراميل".

وقالت رويترز إن سلسلة ضربات من طائرات مسيرة استهدفت مصافي نفط روسية في مناطق متفرقة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مخابراتية أوكرانية قولها إن مسيرات بعيدة المدى أطلقها جهاز الأمن أصابت 12 من مصافي النفط الروسية منذ بداية الحرب.

واستهدف الهجوم الأخير مصفاة سلافيانسك لتكرير النفط في منطقة كراسنودار جنوب روسيا، حسبما أكد مسؤولون.

وقد تعرضت المصفاة، المسؤولة عن معالجة ما يقرب من 4.5 ملايين طن متري من النفط الخام سنويا، للقصف في عملية نسقها جهاز الأمن الأوكراني والقوات العسكرية الأخرى وفقا لرويترز.

وتؤكد السلطات الأوكرانية أن هذه الضربات جزء من إستراتيجية تهدف إلى تقويض الاستقرار الاقتصادي لروسيا، وإعاقة قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية.