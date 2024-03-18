أسعار النفط ترتفع بفعل توقعات الإمدادات ومخاوف سياسية

صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنحو 4% وسط توقعات بانخفاض الإمدادات.

ارتفاع الأسعار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم 0.86% إلى 86.09 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الأميركي 0.93% إلى 81.79 دولار للبرميل، وقت كتابة التقرير.

يأتي ذلك على وقع ارتفاع الناتج الصناعي في الصين 7% في أول شهرين من العام، وفق بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، وهو ما يتجاوز التوقعات لزيادة 5% في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين وأسرع من نمو 6.8% متوقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أنه يمثل أسرع نمو منذ عامين تقريبا.

وتنضم بيانات يوم الاثنين إلى مؤشرات الصادرات وتضخم المستهلكين الأخيرة التي جاءت أفضل من المتوقع، مما يوفر دفعة مبكرة لآمال بكين في الوصول إلى ما وصفه المحللون بأنه هدف طموح لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% لهذا العام.

التوترات الجيوسياسية

وفي سياق التوترات الجيوسياسية، كتب محللون من "إيه إن زد" في مذكرة "المخاوف الجيوسياسية لا تزال مرتفعة أيضا"، في إشارة إلى حملة أوكرانية مكثفة بالطائرات المسيرة على مصافي نفط روسية في مطلع الأسبوع.

وأمس الأحد، تسبب إحدى الهجمات في اندلاع حريق في مصفاة سلافيانسك في كراسنودار التي تعالج 8.5 ملايين طن متري من النفط الخام سنويا أو 170 ألف برميل يوميا.

وفي الشرق الأوسط، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد أنه سيمضي قدما في خطط التوغل في رفح بجنوب قطاع غزة حيث تؤوي أكثر من مليون نازح، في تحد للضغوط من حلفاء إسرائيل.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن هذه الخطوة ستجعل السلام في المنطقة "صعبا للغاية".