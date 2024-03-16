"البترول الكويتية العالمية" توقع اتفاقية لشراء 50% في إيكوفوكس الإيطالية

قالت شركة البترول الكويتية العالمية فرع إيطاليا إنها وقعت اتفاقية لشراء حصة 50% في شركة إيكوفوكس الإيطالية المتخصصة في تصنيع الوقود العضوي، في إطار جهود تقليل الانبعاثات الكربونية من الوقود الأحفوري.

وكتبت وزارة نفط الكويت على منصة إكس اليوم السبت "تشكل هذه الصفقة (خطوة ريادية) لتطوير وإنتاج وتوزيع الوقود العضوي المستدام بما يتماشى مع أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية في الوقود المستخدم للتنقل"، دون الكشف عن حجم الصفقة.

وتمتلك إيكوفوكس التابعة لشركة "فوكس بترول" مصنعا للوقود الحيوي في إيطاليا بسعة 200 ألف طن سنويا ينتج وقود الديزل الحيوي المتقدم والمنتجات الثانوية للاستخدام الصناعي.

أعلنت @q8official (فرع إيطاليا) عن توقيع اتفاقية شراء 50%من شركة (ايكوفوكس) المتخصصة في تصنيع الوقود العضوي (بايوفيول)،وتشكل هذه الصفقة (خطوة ريادية) لتطوير وإنتاج وتوزيع الوقود العضوي المستدام بما يتماشى مع أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية في الوقود المستخدم للتنقل..للمزيد يرجى… pic.twitter.com/uV4Lw7OuNV — وزارة النفط الكويتية (@moo_kw) March 16, 2024

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن شركة البترول الكويتية العالمية تزود الملاحة الجوية العالمية بوقود الطائرات في أكثر من 70 مطارا عالميا، إضافة إلى تصنيع وتسويق أحد أفضل وأجود الزيوت في العالم، كما تمتلك حصصا في 3 مصاف عالمية تقع في إيطاليا وفيتنام وعُمان من خلال شراكات مع شركات نفط عالمية.

وأُسست شركة البترول الكويتية العالمية عام 1983، وهي شركة تسويق عالمية تباعة لمؤسسة البترول الكويتية وتدير شبكة واسعة من محطات بيع الوقود بالتجزئة ومحطات لخدمة طرق النقل المخصصة في أوروبا يفوق عددها 4700 محطة.