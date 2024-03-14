اقتصاد|تركيا

فيتش تتوقع استمرار التشديد النقدي بتركيا بعد الانتخابات المحلية

Turkish lira banknotes are seen in this January 7, 2014 file photo illustration taken in Istanbul. Turkish Prime Minister Ahmet Davutoglu said he discussed the lira's weakness and possible steps to stabilise it with Central Bank Governor Erdem Basci and other senior economy officials late on March 7, 2015. REUTERS/Murad Sezer/Files (TURKEY - Tags: BUSINESS) BUSINESS WEEK AHEAD PACKAGE � SEARCH �BUSINESS WEEK AHEAD MARCH 9� FOR ALL IMAGES
البنك المركزي التركي ذهب إلى أبعد من التوقعات في تشديده للسياسة النقدية، مشيرا إلى أن ضغوط التضخم لا تزال قوية (رويترز)
14/3/2024

قال المدير في وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني إريك أريسبي موراليس، إنهم يتوقعون استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا عقب الانتخابات المحلية، وذلك بما يتوافق مع هدف خفض التضخم.

وأوضح موراليس أن الهدف الأول للسلطات في تركيا هو خفض التضخم، وأن البنك المركزي التركي أثبت بوضوح أنه حازم في سياسته النقدية برفع معدل سعر الفائدة  إلى 45% وتشديده على شروط الائتمان.

وذكر أن البنك المركزي التركي ذهب إلى أبعد من التوقعات في تشديده للسياسة النقدية، مشيرا إلى أن ضغوط التضخم لا تزال قوية.

وأضاف موراليس أنه مع تغير السياسة النقدية تحسن مستوى الاحتياطي الأجنبي لتركيا وانخفض حجم الودائع المحمية بشكل كبير.

فيتش رفعت تصنيف تركيا من "بي" إلى "بي+" وعدلت نظرتها المستقبلية من مستقر إلى إيجابي (الفرنسية)

وتوقع موراليس أن يستمر التحسن في الاحتياطيات الأجنبية مع تراجع العجز في الحساب الجاري وزيادة التدفقات الأجنبية.

ولفت أن التغيير في السياسة الاقتصادية في تركيا زاد من إمكانية الوصول إلى رأس المال الدولي، مشيرا إلى أن تركيا تحتاج بعض الوقت للحصول على التصنيف من الدرجة الاستثمارية.

​​​​​​​ورفعت فيتش، مساء الجمعة، تصنيف تركيا من "بي" إلى "بي+" وعدلت نظرتها المستقبلية من "مستقر" إلى "إيجابي".

وأوضحت الوكالة في بيان، أن رفع التصنيف الائتماني للديون الطويلة الأجل لتركيا يأتي على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو/ حزيران 2023.

المصدر : وكالة الأناضول