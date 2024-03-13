دفعت الشركات الكبرى في العالم أكثر من 1655 مليار دولار من الأرباح لمساهميها في عام 2023، وهو رقم قياسي جديد، وفقا لدراسة أجرتها مجموعة جانوس هندرسون لإدارة الأصول.

وتكشف الأرقام- التي نشرت اليوم الأربعاء- أن المبالغ التي دفعت للمساهمين ارتفعت 5.6% مقارنة بـ2022، و15% بالمقارنة مع عام 2019.

وشملت الدراسة أكبر 1200 شركة من حيث القيمة السوقية، وتمثل 85% من أرباح الأسهم المدفوعة في جميع أنحاء العالم.

ومن الولايات المتحدة إلى فرنسا وألمانيا وإندونيسيا، سجلت 22 دولة أرقاما قياسية هذا العام مع زيادة واضحة، خصوصا في أوروبا بلغت نسبتها 17.6%.

مايكروسوفت وآبل في المقدمة

ولأول مرة منذ بدء الدراسة، تحتل مجموعتان من قطاع التكنولوجيا قمة اللائحة في الأرباح المعاد توزيعها على المساهمين، وهما مايكروسوفت التي ارتفعت أرباحها أكثر من 10% وشركة آبل. وحتى 2014، لم تحتل أي شركة للتكنولوجيا المراكز العشرة الأولى.

لا يزال قطاع المواد الخام حاضرا بقوة، لكن عددا من الشركات قام بـ"تخفيضات كبيرة" تعكس أرباحها، مثل البرازيلية "بتروباس" التي احتلت المرتبة الثانية في حجم الأرباح التي وزعتها على المساهمين في 2022، لكنها لم تعد مدرجة ضمن لائحة أفضل 20 شركة في 2023.

تراجعت شركة التعدين "بي إتش بي" (BHP) التي احتلت المرتبة الأولى في 2021 و2022، إلى المرتبة السادسة.

جاءت إكسون موبيل وبتروتشاينا في المراتب الخمسة الأولى.

حلت شيفرون في المركز 11.

البنوك الرابح الأكبر

لكن التقرير قال إن "نحو نصف الزيادة في أرباح الأسهم في جميع أنحاء العالم جاء في 2023 من المصارف"، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بأرباح القطاع الناجمة عن الزيادة في أسعار الفائدة.

وقال بن لوفتهاوس -الذي أشرف على كتابة التقرير- "تبين أن التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي لا أساس له من الصحة في 2023 (…) والتدفق النقدي للشركات في معظم القطاعات بقي متينا"، مما ساعد على تغذية الأرباح.

وتتوقع المجموعة الاستشارية استمرار النمو في 2024 مع زيادة في الأرباح قد تصل إلى 3.9%.