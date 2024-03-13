ضج عالم العملات المشفرة بالحماس بسبب الارتفاع الأخير في قيمة البتكوين، وهو ما يشكل نقطة تحول في سوق لطالما اتصفت بالتقلب.

وشهدت البتكوين، العملة المشفرة الأشهر، ارتفاعا كبيرا في قيمتها، إذ تجاوز سعرها 72 ألف دولار، مما أثار حماسا بين المستثمرين وتكهنا بمزيد من الصعود في جميع أنحاء العالم.

1- كيف حصل ارتفاع سعر بتكوين؟

استحوذ صعود البتكوين إلى آفاق جديدة على اهتمام عالم المال، إذ ارتفعت قيمته بنسبة تجاوزت 45.9% في فبراير/شباط الماضي وحده مع استمرار المسار التصاعدي خلال الشهر الحالي.

ويمكن أن يعزى الارتفاع في سعر البتكوين إلى مجموعة من العوامل، منها.

الموافقة الأخيرة على إطلاق صناديق المتداولة في البورصة "إي تي إف إس" (ETFs) مرتبطة بالسعر الفوري لبتكوين.

وشكلت الموافقة على إنشاء 11 صندوق استثمار متداول بناء في يناير/كانون الأول الماضي ضغطا سلبيا على أسعار البتكوين في البداية، لكن مع تحول هذه الصناديق للشراء دفع العملة الرقمية الأشهر إلى الصعود.

التخفيض الوشيك لمكافآت تعدين البتكوين إلى النصف.

وتنصيف بتكوين هو حدث مُجدول مُسبقا يتم فيه تخفيض مُكافأة التعدين والتحقّق من الكُتل الجديدة إلى 50%، وسيكون بذلك المُعدّنون قادرين على كسب نصف عدد رموز بتكوين لكل كتلة مُعدّنة فقط، وفق موقع "بينانس".

ومن المتوقّع أن يحدث تنصيف البتكوين التالي في أبريل/نيسان المقبل، بعد أن حدث 3 مرات في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ويوليو/تموز 2016 ومايو/أيار 2020.

والجدير بالذكر أنه وبناء على بيانات تاريخية، فإن كل حدث تنصيف يحدث للبتكوين يتسبب في مكاسب سعرية هائلة للعملة الرقمية الرائدة، مما يبرز ندرة وصلابة البتكوين كأصل رقمي.

2- اللاعبون البارزون في قطاع تعدين العملات الرقمية

مع استمرار ارتفاع قيمة البتكوين، يتحول الانتباه إلى المنقبين البارزين الذين يقودون نمو صناعة العملات الرقمية.

ومن بين أكبر المنقبين للعملات الرقمية

شركة "ماراثون" (Marathon):

1- معدل التجزئة/التعدين الحالي: 36 EH/s (إكساهاش في الثانية).

2- القيمة السوقية: نحو 5 مليارات دولار.

تمتاز شركة ماراثون بتركيزها على توسيع معدل تجزئتها، وهو مؤشر على الطاقة المخصصة لعمليات تعدين البتكوين. ويضمن الاستثمار الإستراتيجي للشركة في البنية التحتية السليمة استمرارية عمليات التعدين وزيادة الإنتاجية.

"كلين سبارك" (CleanSpark):

1- معدل التجزئة/التعدين الحالي: 32 EH/s (إكساهاش في الثانية).

2- القيمة السوقية: نحو مليار دولار.

تعرف شركة كلين سبارك بنهجها الابتكاري في عمليات التعدين والاستحواذات الإستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن استحواذ الشركة الأخير على مرافق التعدين في ولاية مسيسيبي الأميركية يعكس تطلعها إلى توسيع نطاق عملياتها وتعزيز موقعها التنافسي في الصناعة.

"ريوت بلاتفورمز" (Riot Platforms):

1- معدل التجزئة/التعدين الحالي: قرابة 18.6 EH/s (إكساهاش في الثانية).

2- القيمة السوقية: تقارب ملياري دولار.

تتميز ريوت بلاتفورمز بجهودها القوية في التوسع والاستثمارات الإستراتيجية. وبتركيزها على زيادة معدل تجزئتها وتحسين عمليات التعدين، فإن ريوت بلاتفورمز مستعدة للاستفادة القصوى من الطلب المتزايد على خدمات التعدين.

"هت 8 ماينينغ" (Hut 8 Mining):

1- معدل التعدين/التجزئة الحالي: غير محدد.

2- القيمة السوقية: تقارب 700 مليون دولار.

كمنقب للبتكوين، تمتاز هت 8 ماينينغ بقوة توزيعها الجغرافي والتزامها بالتحولات التكنولوجية. وتركز الشركة على تحقيق كفاءة أعلى في عمليات التعدين وزيادة الإنتاجية.

"يو إس بتكوين كورب" (US Bitcoin Corp):

تقدم يو إس بتكوين كورب تكنولوجيا تعدين متقدمة وحلولا مبتكرة لتحسين كفاءة عمليات التعدين. وتسعى الشركة إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز قدرتها التنافسية في صناعة التعدين.

"كور سينتفيك" (Core Scientific):

1- معد التجزئة/التعدين الحالي: 18.6 EH/s (إكساهاش في الثانية).

القيمة السوقية: تقارب 1.5 مليار دولار.

تمتاز كور سينتفيك بتقديم حلول تعدين متطورة وفعالة من حيث التكلفة. تسعى الشركة إلى تعزيز إنتاجيتها وتحسين كفاءتها من خلال الابتكار التكنولوجي والاستثمارات الإستراتيجية.

وتلعب هذه الشركات الـ6 الرائدة في قطاع التعدين الرقمي دورا حاسما في دفع تطور هذه الصناعة وتعزيز البنية التحتية للعملات المشفرة.

وتستمر جهود هذه الشركات في تحقيق التميز التكنولوجي وتعزيز الاستدامة في عمليات التعدين، مما يسهم في تعزيز الثقة في قطاع العملات الرقمية ودفع نموه نحو المستقبل.

ويستخدم المعدّنون أجهزة حاسوب ذات معالجات عالية الأداء لحل المعادلات الرياضية المعقدة، المعروفة باسم "إثبات العمل" (Proof-of-work)، للتحقق من صحة المعاملات وإضافتها إلى البلوكتشين، ويتلقّون مقابل ذلك عملة بتكوين كمكافأة على عملهم.

ويتطلب تعدين البتكوين قدرا كبيرا من الطاقة، ونظرا لتزايد صعوبة حل المعادلات الحسابية بمرور الوقت في ظل ارتفاع عدد المعدّنين على الشبكة، تصبح المشاركة أكثر صعوبة وأقل ربحية بالنسبة للمعدّنين الفرديين.

3- الذهب والبتكوين كأصول استثمارية

وعلى وقع ارتفاع الذهب لمستويات قياسية أيضا، اشتد الجدل بين الاستثمار في الأصول التقليدية مثل الذهب والبدائل الرقمية الناشئة مثل البتكوين خلال السنوات الأخيرة.

ويتميز كل من الذهب والبتكوين بندرة مواردهما وخصائص الاحتفاظ بالقيمة، ولكنهما يظهران خصائص مميزة تفرق بينهما كأصول استثمارية.

يمثل الذهب، وهو مستودع ثروة معتمد منذ وقت طويل، تحوطا ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. ويوفر وجوده الفعلي وطبيعته الملموسة للمستثمرين شعورا بالأمان والاستقرار، مما يجعله خيارا مفضلا للاستثمار لعدة أجيال.

من ناحية أخرى، يمثل البتكوين تغييرا بارزا في عالم الأموال، حيث يقدم للمستثمرين بديلا للأصول التقليدية بطريقة لا مركزية ورقمية. بفضل معروضه النهائي الذي يقدر بـ21 مليون عملة، يقدم البتكوين عنصرا من الندرة يتجاوز القيمة التاريخية للذهب كوسيلة للتخزين. وعلاوة على ذلك، تعزل طبيعة البتكوين غير المركزية التأثيرات الجيوسياسية والاقتصادية، مما يجعله استثمارا مثيرا للاهتمام بشكل متزايد في عصرنا الرقمي.

يمكن القول إن الارتفاع الحالي في قيمة البتكوين قد دفعها إلى مقدمة المشهد المالي العالمي من جديد، مما يبرز إمكاناتها كأصل رقمي محوّل.

والخلاصة أن جاذبية ندرة البتكوين ولامركزيته وصلابته كمخزن للقيمة يقدم فرصا لم يسبق لها مثيل لأولئك الذين يتحملون ثورة العصر الرقمي.

ومع استمرار تطور النظام البتكويني الرقمي، فإن الأهمية المتجددة للبتكوين وأقرانها تتحدث عن فترة جديدة من الابتكار المالي والتمكين.