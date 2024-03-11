واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي تزداد بنسبة 38%

كشف ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي في مقابلة مع "مجلة إكسبيرت" أن الاتحاد الأوروبي خفض واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا 5 أضعاف في عام 2023، فيما زاد مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 38% في الفترة نفسها مقارنة بعام 2021 إلى 15 مليون طن.

وقال نوفاك إن دول الاتحاد الأوروبي تخفض تدريجيا وارداتها من موارد الطاقة الأخرى من روسيا أيضا، مضيفا أن حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز انخفضت من 45% في عام 2021 إلى أقل من 15% في عام 2023، ومن 27% إلى 4% على النفط، ومن 50% إلى 9% على المنتجات البترولية.

ومع ذلك، انخفض استهلاك الغاز بنسبة 7% في الاتحاد الأوروبي العام الماضي مقارنة بالعام السابق إلى نحو 330 مليار متر مكعب، وبلغ إجمالي الانخفاض مقارنة بعام 2021 نحو 20% وفقا للمصدر ذاته.