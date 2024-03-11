قفزت عملة بيتكوين المشفرة إلى قمة جديدة اليوم وسط تفاؤل بشأن قرار بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض الفائدة هذا العام، بالإضافة إلى عملية التنصيف المرتقبة، فضلا عن توقعات بأن تسمح هيئة السلوك المالي في بريطانيا بإنشاء أوراق مالية مرتبطة بالعملات المشفرة.

ويأتي ذلك بعد أن أعطت السلطات الأميركية الضوء الأخضر هذا العام لإطلاق صناديق استثمار متداولة مرتبطة بالسعر الفوري لبيتكوين، ما أقنع عددا من المستثمرين الكبار بالمجازفة بإدخال وحدات منها في محافظهم.

وصناديق الاستثمار المتداولة هي أداة استثمار تقوم بتتبُّع أداء سوق أو مجموعة أسواق قائمة.

قمة بتكوين

وبلغت عملة بيتكوين 71 ألفا و778 دولارا، قبل أن تتراجع إلى 71 ألفا و645 دولارا، لحظة كتابة التقرير، لترتفع بذلك أكثر من 70% بقليل منذ بداية السنة.

ويتوقع خبراء أن تسجل بيتكوين أرقاما قياسية مع سماح السلطات الأميركية مؤخرا بإنشاء صناديق استثمار متداولة تتعامل بالبيتكوين، فضلا عن عملية التنصيف المرتقبة في الشهر المقبل.

وتنصيف بيتكوين هو حدث مُجدول مُسبقا يتم فيه تخفيض مُكافأة التعدين والتحقّق من الكُتل الجديدة إلى 50%، وسيكون بذلك المُعدّنون قادرين على كسب نصف عدد رموز بتكوين لكل كتلة مُعدّنة فقط، وفق موقع "بينانس".

من المتوقّع أن يحدث تنصيف البيتكوين التالي في أبريل/نيسان المقبل، بعد أن حدث 3 مرات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 ويوليو/ تموز 2016 ومايو/ أيار 2020.

وعلى صعيد بقية العملات:

ارتفعت عملة إيثيريوم 1.87% إلى 4033 دولارا خلال 24 ساعة.

زادت قيمة عملة سولانا 0.62% إلى 148.25 دولارا.

ارتفعت قيمة الريبل بنسبة 0.89% إلى 0.6282 دولار.

في المقابل تراجعت عملة "بي إن بي" 0.72% إلى 526.8 دولارا.

وفي المجمل زادت القيمة السوقية للعملات المشفرة 2.05% إلى 2.7 تريليون دولار.