قال الرئيس التنفيذي لشركة "توغ" للسيارات الكهربائية غورجان قره قاش إن تركيا أصبحت رائدة في صناعة السيارات الكهربائية بفضل النماذج الجديدة التي توقع أن يتم إنتاج قرابة مليون سيارة منها بحلول عام 2030.

وأضاف قره قاش في حديثه للجزيرة نت أن رحلة سيارة توغ بدأت عام 2018 عندما تأسست الشركة رسميا، وبدأت ببناء القطاعات الصناعية، وأضاف أن السيارة تعد "أحد المشاريع المهمة للدولة التركية بمشاركة القطاع الخاص. أسسنا المشروع عندما وجدنا أن تركيا لديها تاريخ يمتد لـ60 عاما في صناعة وإنتاج السيارات دون أن يكون لها علامتها التجارية الخاصة".

ووصف المشروع بأنه "علامة فارقة في مسيرة التكنولوجيا التركية، وهو أكبر من مجرد سيارة، فهو أشبه بجهاز ذكي ضمن منصة رقمية لها بنية تحتية وتكنولوجية داعمة تتضمن أنظمة الشحن بالطاقة النظيفة".

وجاء الحوار عقب عرض حول السيارة التركية "توغ"، في حفل استقبال بسفارة أنقرة بالدوحة، جمع المشاركين في مبادرة التكنولوجيا التركية وممثلين عن الشركات التركية المشاركة في "قمة الويب قطر 2024″

وتحدث قره قاش عن سعي الشركة لـ"زيادة خطة الإنتاج من 18 ألفا إلى 20 ألفا" مشيرا إلى أنهم قاموا بالفعل بتسليم نحو 20 ألف سيارة لقائمة طلبات الشراء.

وأضاف للجزيرة نت "كما تعلمون فإن تركيا تدعو طيلة السنوات الـ6 الماضية، إلى تطوير هذا المجال ودخوله طورا جديدًا، لأننا نرى فرصة مهمة للدخول في مجال النقل والمواصلات الجديد حيث تتحول صناعة السيارات إلى بدائل تستفيد من تطور التقنية وتراعي حماية النظام البيئي".

أسواق جديدة

وأضاف قره قاش أن السيارة استقبلت بحفاوة كبيرة في تركيا وخارجها، مشيرا إلى سعيهم لدخول منطقة الشرق الأوسط خلال العامين المقبلين لتعزيز حضور سيارة توغ فيها.

وأشار إلى أن عام 2025 سيكون موعد إطلاق السيارة الكهربائية توغ من طراز "فاست باك" (fastback)، والمعروفة اختصارًا باسم (T10F).

وقال: "قدمنا سيارتنا الذكية الثانية، من طراز "فاست باك" ضمن نموذج يحاكي روح العصر، في معرض CES 2024″، وهو أكبر معرض للمنتجات الإلكترونية في العالم، يجري تنظيمه سنويًا في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية".

وأكد أن هدف الشركة هو إطلاق السيارة توغ "فاست باك" وبدء تسليمها للمستخدمين اعتبارًا من مارس/آذار وأبريل/ نيسان 2025، انطلاقا من تركيا.

وعن الصادرات إلى أوروبا، أكد قره قاش أن شركة "توغ" عازمة على دعم قطاع الصادرات التركية، والتوسع في الأسواق الأوروبية.

وأوضح أن "جهود التصدير مستمرة، والشركة لديها نظرة إيجابية للفترة المقبلة، ويحدوها الأمل في أن تتوسع بالسوق الأوروبية من خلال دخول السوق الألمانية أولا اعتبارًا من نهاية 2024، لإظهار قدرتها على المنافسة".

مليون سيارة بـ5 نماذج

قره قاش أوضح أن الشركة -ومن خلال علامتيها التجاريتين الفرعيتين "تروغو توغ" (Togg Trugo) و"ترومور" (Trumore)- طورت تقنيات وخدمات جديدة من شأنها أن تحدث فارقًا كبيرًا في عالم السيارات الذكية.

وأشار إلى أن شركة "توغ" تخطط لإنتاج مليون سيارة بحلول عام 2030 في 5 نماذج مختلفة.

وأعرب عن سعادته إثر الطلب الكبير الذي لقيته السيارة "توغ" طراز توغ "تي 10 إكس" (Togg T10X) الذكية من الفئة C، بعد إطلاقها في السوق.

وقال: "سنقوم بإدراج طرازي سيدان (Sedan) وسي -إكس كوب (C-X Coupe) من الفئة C على قائمة الإنتاج".

وأضاف قره قاش أنه "مع إضافة طرازي بي -إس يو في B-SUV، و سي- إم بي في C-MPV إلى العائلة، سيتم استكمال مجموعة المنتجات التي تتكون من 5 موديلات، والتي نخطط لإنتاج نحو مليون سيارة منها بحلول عام 2030.

وأكد أن عدد طلبات الشراء المسبقة التي تلقتها شركة "توغ" عن السيارة الكهربائية طراز "تي 10 إكس" (T10X)، بلغ 177 ألف طلب، وأن العدد مدعاة للفخر لجميع العاملين في الشركة.