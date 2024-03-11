إدارة معلومات الطاقة: أميركا تتصدر إنتاج النفط عالميا للعام السادس

نقلت وكالة رويترز عن بيان لإدارة معلومات الطاقة -صدر اليوم الاثنين- أن إنتاج الخام الأميركي يتصدر العالم للعام السادس على التوالي بمتوسط ​قياسي يبلغ 12.9 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن إنتاج النفط الخام الأميركي سجل في ديسمبر/كانون الأول مستوى قياسيا شهريا جديدا بلغ أكثر من 13.3 مليون برميل يوميا.

وأردفت إدارة معلومات الطاقة "أنتجت الولايات المتحدة من النفط الخام أكثر من أي دولة في أي وقت خلال الـ6 سنوات الماضية، وفقا لإحصاءاتنا للطاقة الدولية".

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن دولة أخرى ستكسر الرقم القياسي قريبا.

أما في السعودية، فقد أمرت الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي شركة أرامكو بوقف خطتها للتوسع النفطي واستهداف طاقة إنتاجية مستدامة قصوى تبلغ 12 مليون برميل يوميا، أي أقل بمليون برميل يوميا من الهدف المعلن عام 2020.

وانخفض خام برنت القياسي العالمي اليوم الاثنين، متراجعا عن 82 دولارا للبرميل، مع إضافة المخاوف الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وروسيا للمخاوف الأخرى المتعلقة بتراجع الطلب في الصين.

والآونة الأخيرة، اتفق أعضاء تحالف أوبك بلس -بقيادة السعودية وروسيا- على تمديد خفض إنتاج النفط طوعيا 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، مما يوفر دعما إضافيا للسوق، وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وزيادة الإنتاج خارج المجموعة.