الاقتصاد السعودي ينكمش 0.8% عام 2023

انكمش الاقتصاد السعودي 0.8% خلال السنة الماضية مقارنة بعام 2022، بعد تراجع الأنشطة النفطية 9%، في حين نمت الأنشطة غير النفطية 4.4%، والأنشطة الحكومية 2.1%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وبلغت قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 4 تريليونات ريال (1.067 تريليون دولار) خلال العام الماضي، كان نصيب أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي فيه 25.4%، في حين كان نصيب الخدمات الحكومية 15.7%، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 9.7%، والصناعات التحويلية (ما عدا تكرير الزيت) 8.8%، ونشاط تكرير الزيت 6%.

قطاعات الاقتصاد

نمت أنشطة الخدمات الاجتماعية والجماعية والشخصية على أساس سنوي بنسبة 10.8%.

سجلت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات نموا سنويا 7.3%.

نمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 7%.

بلغ نمو الأنشطة المالية والتأمين وخدمات الأعمال 6.8%.

وانكمش الناتج المحلي السعودي في الربع الأخير من السنة الماضية 4.3% مقارنة بالربع المقابل من 2022، إذ حققت غير الأنشطة النفطية نموا بنسبة 4.2%، والأنشطة الحكومية 3.1%، لكن الأنشطة النفطية تراجعت 16.2% على أساس سنوي.

منهجية جديدة

في سياق متصل، قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إنها تبنت "منهجية السلاسل المتحركة" في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، عند نشر بيانات الربع الأخير من السنة الماضية والسنة بكاملها.

ومنهجية السلاسل المتحركة طريقة ديناميكية تُستخدم في قياس معدلات النمو الاقتصادي، وتحديدا في تقدير معدلات النمو الحقيقية للحسابات القومية، وذلك باستخدام أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس لتوفير قياس في إطار فترات زمنية متجاورة، وتعكس هذه المنهجية بدقة الظروف الحالية في اقتصاد أي دولة.