أظهر إفصاح للبورصة -اليوم الثلاثاء- أن إيرادات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) انخفضت 11% في الربع الرابع من 2023، في حين سجلت الشركة خسائر بأكثر من 738 مليون دولار العام الماضي.

وقالت الشركة إن إيراداتها في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول الماضيين انخفضت إلى 35.03 مليار ريال (9.34 مليارات دولار)، وهو أقل عن متوسط ​​تقديرات منصة رفينيتيف للبيانات المالية البالغة 35.9 مليار ريال.

وأضافت الشركة أن مبيعات العام بأكمله تراجعت 23% إلى 141.54 مليار ريال بسبب انخفاض متوسط ​​أسعار البيع والكميات المباعة جراء تباطؤ الطلب العالمي على البتروكيماويات وارتفاع المعروض عالميا.

وسجلت "سابك" خسارة صافية بواقع 2.77 مليار ريال العام الماضي (738.6 مليون دولار)، مقارنة بأرباح صافية بلغت 16.53 مليار ريال خلال عام 2022.

وعزت الشركة هذه الخسائر إلى توقف العمليات الذي كان "مدفوعا بشكل أساسي بالتقييم العادل لشركة (حديد)".

وأشارت "سابك إلى ضربة محتملة في النصف الثاني من العام جراء انتعاش الاقتصاد الصيني بصورة أبطأ من المتوقع بعد إلغاء القيود المتعلقة بجائحة كوفيد، فضلا عن انخفاض الطلب في أوروبا.

يشار إلى أن قيمة علامة "سابك" التجارية بلغت نحو 4.9 مليارات دولار عام 2024، مسجلة زيادة نسبتها 3.7%، لتحتل المركز الثاني في صناعة الكيماويات للعام الثاني على التوالي، بحسب ما أوردت بيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.