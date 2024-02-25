قطر للطاقة.. توسع جديد يرفع الطاقة الإنتاجية من الغاز إلى 142 مليون طن سنويا

أعلنت قطر للطاقة -اليوم الأحد- أنها ماضية في تنفيذ مشروع توسعة جديد للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع "حقل الشمال الغربي"، الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بنحو 85% عن مستويات الإنتاج الحالية.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي –في مؤتمر صحفي بالدوحة- إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنويا إلى خطط التوسع الحالية، مضيفا أنه من السابق لأوانه الحديث عن الشركاء في التوسعة الجديدة.

وأعلن الكعبي -وهو أيضا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة- أن الدراسات الأخيرة بينت أن حقل الشمال يحتوي على كميات غاز إضافية ضخمة تقدر بنحو 240 تريليون قدم مكعب، مما يرفع احتياطي الغاز في دولة قطر من 1760 إلى ألفي تريليون قدم مكعب، وكميات المكثفات من 70 إلى 80 مليار برميل، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال والإيثان وغاز الهيليوم.

وقال إنه مع اكتمال هذا المشروع، سيتجاوز معدل إنتاج دولة قطر الإجمالي من المواد الهيدروكربونية مستوى 7.25 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا.

وأضاف الكعبي أن "قطر للطاقة ستبدأ بتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لضمان تحقيق التقدم المخطط له وفق البرنامج الزمني المعتمد للمشروع الذي سنطلق عليه اسم مشروع حقل الشمال الغربي".

أعمال تقييم مستفيضة تؤكد زيادة كبيرة في احتياطيات الغاز في حقل الشمال سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي يعلن رفع طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية عام 2030 #قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/8D0heMgtSM — QatarEnergy (@qatarenergy) February 25, 2024

شح بالغاز

وأكد الكعبي أن هناك شحا بالغاز في السوق حتى مع الإعلان عن هذه الزيادة، مشيرا إلى أن قرار زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال مدفوع الآن بأسباب فنية فقط.

وقال إنه من الصعب تقدير تكلفة التوسعة الجديدة في حقل الشمال الآن، مضيفا أن الإنتاج سيكلف "مليارات"، حسب ما نقلته رويترز.

وأوضح الكعبي أن الشركة ستواصل تقييم مخزونات الغاز القطرية، وستزيد الإنتاج أكثر إذا كانت هناك سوق.

وتابع الكعبي "قد نحتاج لتقديم طلبيات إضافية لناقلات من أجل شحن الأحجام الجديدة من الغاز الطبيعي المسال"، مشيرا إلى أن آسيا فيها أكبر نمو لسوق الغاز، وهو مدفوع بزيادة عدد السكان في المنطقة.

كما قال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن احتياجات أوروبا من الغاز لم تبلغ ذروتها، وستظل أوروبا بحاجة للغاز ضمن مزيج الطاقة لـ"فترة طويلة جدا".

يشار إلى أن قطر للطاقة مستمرة بالعمل على تنفيذ مختلف عناصر مشروع توسعة إنتاج حقل الشمال والذي يشمل مشروع حقل الشمال الشرقي ومشروع حقل الشمال الجنوبي.