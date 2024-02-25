بينها دولتان عربيتان.. أفضل 10 منتجين يقودون طفرة النفط والغاز الصخريّين

يرى خبراء أن طفرة الصخر الزيتي نجحت إلى حد كبير في إعادة تشكيل مستقبل صناعة الطاقة العالمية، حيث تقود الولايات المتحدة هذه المهمة جبنا إلى جنب الصين.

ووفقا لتقرير بموقع أويل برايس الأميركي، تقف الولايات المتحدة بوصفها دولة رائدة في إنتاج النفط الصخري، في حين تتولى الصين زمام موارد الغاز الصخري. ومع ذلك، فإن دولا أخرى تبرز بسرعة لتصبح لاعبين رئيسيين، إذ تقوم دول عديدة باستثمارات كبيرة في تطوير الموارد الصخرية لديها.

النفط الصخري.. أميركا في المقدمة

وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، تمتلك الولايات المتحدة أكبر مورد قابل للاستخراج من النفط الصخري على مستوى العالم، حيث يبلغ حتى الآن 78.2 مليار برميل، وتليها روسيا بـ74.6 مليار برميل.

ورغم كون الصين وافدًا جديدًا نسبيًا على الساحة، فإنها تحتل مكانة مهمة باحتياطي يبلغ 32.2 مليار برميل، مما يسهم بنسبة 7.7% من الحصة العالمية.

كما وصلت الأرجنتين وليبيا والإمارات العربية المتحدة إلى مراتب متقدمة، مما يشير إلى التوزيع المتنوع لموارد النفط الصخري في جميع أنحاء العالم.

وفي ما يلي أكبر 10 دول تمتلك احتياطات النفط الصخري القابل للاستخراج عبر العالم:

1- الولايات المتحدة:

78.2 مليار برميل

الحصة العالمية 18.7%

2- روسيا

74.6 مليار برميل

الحصة العالمية 17.8%

3- الصين

32.2 مليار برميل

الحصة العالمية 7.7%

4- الأرجنتين

27 مليار برميل

6.4% الحصة العالمية

5- ليبيا

26.1 مليار برميل

الحصة العالمية 6.2%

6- الإمارات العربية المتحدة

22.6 مليار برميل

الحصة العالمية 5.4%

7- تشاد

16.2 مليار برميل

الحصة العالمية 3.9%

8- أستراليا

15.6 مليار برميل

الحصة العالمية 3.7%

9- فنزويلا

13.4 مليار برميل

الحصة العالمية 3.2%

10- المكسيك

13.1 مليار برميل

الحصة العالمية 3.1%

ويؤكد روبرت رابير، خبير الصناعة النفطية، أن هذه التقديرات هي من الموارد القابلة للاستخراج من الناحية الفنية، وتعتمد جدواها الاقتصادية على أسعار النفط السائدة.

الغاز الصخري.. الصين تأخذ زمام المبادرة

وعند تحويل الأضواء إلى الغاز الصخري، تبرز الصين بوصفها متسيدة عالمية بإنتاج مذهل يبلغ 1115.2 تريليون قدم مكعب، وهو ما يشكل 14.7% من الحصة العالمية. وتحذو حذوها الأرجنتين والجزائر بواقع 801.5 تريليون قدم مكعب و706.9 تريليونات قدم مكعب على التوالي.

وبينما تحتفظ الولايات المتحدة بمكانة قوية في موارد الغاز الصخري بـ622.5 تريليون قدم مكعب، فمن الواضح أن الصين هي التي تقود الصناعة في هذا القطاع. وتحتل كل من كندا والمكسيك وأستراليا مكانة بارزة أيضًا، وفقا لموقع أويل برايس.

وفي ما يلي أكبر 10 دول تملك احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج عبر العالم:

1- الصين

1115.2 تريليون قدم مكعب

الحصة العالمية 14.7%

2- الأرجنتين

801.5 تريليون قدم مكعب

الحصة العالمية 10.6%

3-الجزائر

707 تريليون قدم مكعب

الحصة العالمية 9.3%

4- الولايات المتحدة

622.5 تريليون قدم مكعب

الحصة العالمية 8.2%

5- كندا

573 تريليون قدم مكعب

الحصة العالمية 7.6%

6- المكسيك

545.2 تريليون قدم مكعب

الحصة العالمية 7.2%

7- أستراليا

429.3 تريليون قدم مكعب

الحصة العالمية 5.7%

8- جنوب أفريقيا

390 تريليون قدم مكعب

الحصة العالمية 5.1%

9- روسيا

284.5 تريليون قدم مكعب

الحصة العالمية 3.8%

10- البرازيل

245 تريليون قدم مكعب

الحصة العالمية 3.2%

التحديات في تطوير الغاز الصخري

ورغم المستقبل الواعد للغاز الصخري حسب متخصصين في الصناعة، فإن التحديات تلوح في الأفق، وخاصة في المناطق التي تعاني ندرة المياه.

وتواجه الصين هذه المعضلة، إذ إن بعض موارد الغاز الصخري لديها تقع في مناطق جافة. ومع ذلك، وبسبب تصاعد الطلب على الطاقة، تستثمر الصين بشكل كبير في التغلب على هذه العقبات.

ومنذ يونيو/حزيران 2011، شرعت الصين في رحلة لاستكشاف واستغلال إمكاناتها من الغاز الصخري. ومن الجدير بالذكر أن التغيير في الوضع القانوني قد منح الشركات الخاصة زيادة في الوصول إلى هذه الموارد، مما أدى إلى بدء إنتاج الغاز الصخري التجاري على نطاق واسع مارس/آذار 2014.

التداعيات العالمية والتوقعات المستقبلية

ومع استعداد الصين والأرجنتين لأن تصبحا قوتين رئيسيتين في إنتاج الغاز الصخري، يتوقع أن تكون طفرة الطاقة الصخرية العالمية على وشك عبور مرحلة جديدة.

وبينما تستثمر هذه الدول المليارات في إطلاق إمكاناتها في مجال الطاقة الصخرية، يراقب العالم عن كثب، ويتوقع حدوث تحولات في مشهد الطاقة.

ويرى رابير أن المسرح مهيأ لمستقبل أوسع وأكثر توزيعا على المستوى العالمي في عالم موارد الصخر الزيتي.