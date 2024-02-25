قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن شركة أرامكو تمكّنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز في حقل الجافورة غير التقليدي، بلغت 15 تريليون قدم مكعبة قياسية، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف الوزير أن الاحتياطيات الإضافية المؤكدة تشمل -أيضا- ملياري برميل من المكثفات.

وجاء في البيان أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تقدّر بحوالي 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، و75 مليار برميل من المكثفات.

وتعمل السعودية على تنمية احتياطياتها من الغاز غير التقليدي، التي تتطلب طرق استخراج متقدمة، على غرار تلك المستخدمة في قطاع الغاز الصخري.

سمو #وزير_الطاقة يُعلن عن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي.https://t.co/KQVqeWtSK6#واس_عام pic.twitter.com/tLyfg6V24g — واس العام (@SPAregions) February 25, 2024

ويعدّ الجافورة أكبر حقل للغاز غير التقليدي وغير المصاحب للنفط في المملكة، ومن المحتمل أن يكون أكبر مشروع لتطوير الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة.

وفي 2020، كان من المتوقع أن يحتاج حقل الجافورة إلى استثمارات بقيمة 110 مليارات دولار، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وقالت أرامكو على موقعها إنها تتوقع أن يصل إنتاجها إلى 420 مليون قدم مكعبة يوميا من الإيثان، بحلول 2030.

وأضافت أن حقل الجافورة سينتج نحو 630 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات، بحلول 2030.