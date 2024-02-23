العراق يعيد افتتاح مصفاة بيجي بعد إغلاقها لأكثر من 10 سنوات

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان اليوم الجمعة إن العراق أعاد فتح مصفاة الشمال في بيجي بعد تأهيلها، وذلك عقب إغلاقها لأكثر من 10 سنوات.

وأغلقت المصفاة في عام 2014 عندما استولى عليها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن سيطروا على مساحات واسعة من البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتبلغ طاقة المصفاة 150 ألف برميل يوميا بعد إعادة تشغيلها.

وكان لدى تنظيم الدولة الإسلامية سيطرة كافية على منطقة بيجي، حيث استولى على منتجاتها المكررة.

وباع التنظيم المنتجات إلى دول مجاورة، واستخدم الأموال لدعم أعماله.

وكانت الطاقات التكريرية لمصفاة بيجي تلبغ 280 و300 ألف برميل يوميا قبل أن تتعرض للتخريب، وفق ما ذكرت وزاة الطاقة العراقية في وقت سابق.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن إنجاز عمليات التأهيل والإعمار لمصفاة بيجي سيوفر ملايين اللترات من المنتجات النفطية للسوق المحلي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

ويحل العراق في المرتبة الخامسة بإنتاج 4.27 ملايين برميل يوميا، وفق بيانات منظمة الأوبك، وهو ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية.

وباحتياطات مؤكدة تبلغ 145 مليار برميل، يتمتع العراق بالقدرة على زيادة الإنتاج بشكل أكبر، لكنه مقيد بالبنية التحتية وعقبات في التصدير.