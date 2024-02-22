يسود اعتقاد بأن الاحتياطي العالمي من اليورانيوم شحيح بالنظر إلى الدور الحساس الذي يلعبه في توليد الطاقة النووية جنبًا إلى جنب مع التكلفة والعواقب المرتبطة بهذا المجال، وفق تقرير نشره موقع "أويل برايس" البريطاني مؤخرًا.

لكن اليورانيوم، وفق التقرير، متوفر بصورة كبيرة على نحو يتجاوز الذهب والفضة على سبيل المثال، فهو مثل القصدير المتواجد في قشرة الكرة الأرضية.

وفي فبراير/شباط الجاري، نشر موقع "فيجوال كابيتاليست" الكندي، خريطة تشير إلى مقدار ما تملكه الدول من اليورانيوم، استنادًا إلى إحصاءات نشرتها "الرابطة النووية العالمية " تتعلق بمصادر اليورانيوم، وكان آخر تحديث لها في أغسطس/آب 2023.

النصيب الأكبر

ووفقا لـ"أويل برايس"، تمتلك أستراليا وكازاخستان وكندا النصيب الأكبر من اليورانيوم بنسبة تتجاوز 50% من الاحتياطي العالمي لهذا العنصر الكيميائي، لكن أستراليا من بين الدول الأكثر بروزًا، إذ تمتلك ما يزيد عن 1.7 مليون طن من اليورانيوم بنسبة 28% من إجمالي الاحتياطي العالمي في الوقت الراهن.

ويعد منجم "أولمبيك دام" الذي يبعد زهاء 600 كيلومتر عن شمال مدينة "أديلايد"، عاصمة ولاية جنوب أستراليا، أكبر مخزون لليورانيوم في العالم، بل إنه الرابع عالميا فيما يتعلق بالنحاس وفقًا لـ"أويل برايس".

بالرغم من ذلك، تأتي أستراليا في المركز الرابع في قائمة أكبر الدول المنتجة لليورانيوم في الوقت الراهن، وفي المركز الخامس في إنتاجه على مر العصور.

وهذه قائمة بالدول صاحبة أكبر احتياطي لليورانيوم وفقا للتقرير:

أستراليا (1.7 مليون طن بنسبة 28%).

كازاخستان (815 ألفا-13%).

كندا (589 ألفا-10%).

روسيا (481 ألفا-8%).

ناميبيا (470 ألفا-8%).

جنوب أفريقيا (321 ألفا-5%).

البرازيل (311 ألفا-5%).

النيجر (277 ألفا-5%).

الصين (224 ألفا-4%).

منغوليا (145 ألفا-2%).

أوزبكستان (131 ألفا-2%).

أوكرانيا (107 آلاف-2%).

باقي دول العالم (524 ألفا-9%).

وفي أعقاب البلدان الـ3 التي تمتلك نحو نصف كعكة اليورانيوم على مستوى العالم، يأتي في الترتيب الرابع والخامس روسيا وناميبيا بنسبة تناهز 8% من الاحتياطي العالمي لكل منهما.

ويلي ذلك في القائمة كل من جنوب أفريقيا ثم البرازيل ثم النيجر بنسبة تناهز 5% لكل منها، ثم الصين بنسبة 3%.

ونوه الموقع البريطاني إلى أن الإحصائيات الحالية تستند إلى احتياطي اليورانيوم المكتشف الذي يمكن تعدينه اقتصاديًا، بيد أن الإجمالي الكلي لليورانيوم في العالم ليس معروفًا بعد، إذ يمكن العثور طوال الوقت على مزيد من الاحتياطي.

زيادة الاحتياطي

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي المعروف لليورانيوم في العالم شهد زيادة بنسبة تناهز 25% على مدار العقد المنصرم فحسب بفضل تطور التكنولوجيا الذي أدى إلى تحسين جهود الاستكشاف.

علاوة على ذلك، ليس كل احتياطي اليورانيوم متساويًا، فعلى سبيل المثال، داخل منجم "أولمبيك دام" في أستراليا، يتم استخراج اليورانيوم كمنتج ثانوي لعملية التعدين، وفقا للرابطة النووية العالمية.

أما في جنوب أفريقيا، فيتم استخراج اليورانيوم كمنتج ثانوي أثناء معالجة الخامات في عملية تعدين الذهب، لذلك، فإن الفرصة تتزايد في الأجسام الخام التي تمتلك تركيزات مرتفعة من مادتين حيث تقل تكلفة تعدين منتجين مختلفين وفقا لـ"أويل برايس".

كان موقع "ريسيرش & ماركتس" الأيرلندي المختص ببحوث السوق قد أصدر تقريرا بعنوان "تعدين اليورانيوم العالمي حتى عام 2030" يشمل إحصائيات وتوقعات حول المستقبل القريب لهذا العنصر المهم.

وتوقع التقرير زيادة الإنتاج العالمي لليورانيوم في العام الحالي 2024 إلى 60.3 ألف طن مقابل نحو 54 ألف طن في 2023 وحوالي 50 ألف طن في 2022.

وأفاد أن أوزبكستان فحسب قد تستأثر بنسبة 49% من هذه الزيادة المتوقعة في 2024 يليها كل من كندا وأستراليا بنسبة تتجاوز 40%.

أسهمت كندا بنسبة كبيرة في زيادة إنتاج اليورانيوم في العام المنصرم 2023 نظرًا لاستئناف الإنتاج في منجم "ماك آرثر ريفر" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وهذه أكبر الدول إنتاجًا بين عامي 1945 و2022 على أساس تراكمي، وفق بيانات الرابطة النووية العالمية: