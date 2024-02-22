الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وتوترات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بضعف الدولار وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في وقت يترقب فيه المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية، التي قد توفر مؤشرات على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 8:33 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.36% إلى 2033.3 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس الأربعاء أعلى مستوياته منذ 9 فبراير/شباط الحالي.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.45% إلى نحو 2044 دولارا للأوقية.

وكثفت إسرائيل قصفها لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في حين أعلنت وزارة الصحة في القطاع المدمر استشهاد أكثر من 29 ألفا و313 شخصا في الحرب حتى الآن.

تراجع الدولار

وواصل مؤشر الدولار خسائره لليوم الرابع على التوالي، مما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية للمشترين في الخارج.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية، 0.54% إلى 103.45 نقاط.

وخسر حتى الآن خلال الأسبوع أكثر من 1% بسبب الانخفاض العالمي في عائدات السندات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية:

وزاد اليورو 0.45% إلى 1.0866 دولار.

وكسب الجنيه الإسترليني 0.25% ليرتفع إلى 1.2695 دولار.

وتراجع الدولار مقابل الين بواقع 0.04% لكنه عاد للتداول مجددا فوق مستوى 150 ليصل في أحدث المعاملات إلى 150.22 ينا.

وزاد الدولار الأسترالي 0.56% إلى 0.6587 دولار أميركي.

وصعد الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في شهر عند 0.6211 دولار.

وعزز محضر الاجتماع الأحدث للسياسة بمجلس الاحتياطي الفدرالي والذي صدر أمس الأربعاء، التوجه الذي يرى أن المركزي الأميركي ليس في عجلة من أمره لتخفيض أسعار الفائدة.