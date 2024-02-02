فاو: مؤشر أسعار الغذاء العالمية انخفض لأدنى مستوى في ثلاث سنوات

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في يناير/كانون الثاني الماضي إلى أدنى مستوياته في قرابة 3 سنوات، مدفوعا بانخفاض أسعار بعض أنواع الحبوب وأسعار اللحوم.

وقالت المنظمة اليوم الجمعة إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 118 نقطة في يناير/كانون الثاني السابق انخفاضا من 119.1 في الشهر السابق.

وقراءة يناير/كانون الثاني الماضي هي الأدنى منذ فبراير/شباط 2021.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن "أسعار تصدير القمح العالمية انخفضت في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب المنافسة القوية بين المصدرين ووصول إمدادات تم حصادها مؤخرا إلى دول نصف الكرة الجنوبي".

وأضافت أن أسعار الذرة أيضا انخفضت بشكل كبير، في انعكاس لتحسن ظروف المحاصيل وبدء الحصاد في الأرجنتين، وزيادة الإمدادات في الولايات المتحدة.

وبيّنت أن مؤشر أسعار اللحوم انخفض للشهر السابع على التوالي، إذ أسهمت وفرة الإمدادات من دول مصدرة كبرى في انخفاض الأسعار العالمية للحوم الدواجن والأبقار والخنازير.

وفي تقرير منفصل، قالت الفاو إن إنتاج الحبوب العالمي في 2023 يبدو أنه بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2.836 مليار طن بزيادة 1.2% عن 2022.

وسجل الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة، أو الحبوب الأخرى بخلاف القمح والأرز، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.523 مليار طن، بعد تعديل بزيادة 12 مليون طن هذا الشهر.

وقالت المنظمة "الجزء الأكبر من التعديل راجع إلى بيانات رسمية جديدة من كندا والصين وتركيا والولايات المتحدة، حيث ارتفعت تقديرات إنتاج الذرة بدعم زيادة أكبر من المتوقع لأحجام المحاصيل والمساحات المحصودة".