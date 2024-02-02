اقتصاد

فاو: مؤشر أسعار الغذاء العالمية انخفض لأدنى مستوى في ثلاث سنوات

A combine harvesting picks up the wheat on a field near the Krasne village, in the Chernihiv area, 120 km to the north from Kiev, on July 05, 2019. Global demand for agricultural products is projected to grow by 15 percent over the coming decade, while agricultural productivity growth is expected to increase slightly faster, causing inflation-adjusted prices of the major agricultural commodities to remain at or below their current levels, according to an annual report by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the UN's Food and Agriculture Organization (FAO). (Photo by Anatolii STEPANOV / FAO / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /FAO/ANATOLII STEPANOV" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /FAO/ANATOLII STEPANOV" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS /
أسعار تصدير القمح العالمية انخفضت الشهر الماضي بسبب المنافسة القوية بين المصدرين (أسوشيتد برس)
2/2/2024

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في يناير/كانون الثاني الماضي إلى أدنى مستوياته في قرابة 3 سنوات، مدفوعا بانخفاض أسعار بعض أنواع الحبوب وأسعار اللحوم.

وقالت المنظمة اليوم الجمعة إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 118 نقطة في يناير/كانون الثاني السابق انخفاضا من 119.1 في الشهر السابق.

وقراءة يناير/كانون الثاني الماضي هي الأدنى منذ فبراير/شباط 2021.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن "أسعار تصدير القمح العالمية انخفضت في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب المنافسة القوية بين المصدرين ووصول إمدادات تم حصادها مؤخرا إلى دول نصف الكرة الجنوبي".

وأضافت أن أسعار الذرة أيضا انخفضت بشكل كبير، في انعكاس لتحسن ظروف المحاصيل وبدء الحصاد في الأرجنتين، وزيادة الإمدادات في الولايات المتحدة.

A FAO's logo is seen at the FAO headquarters in Rome September 6, 2012. The situation in the food market is different from the crisis of 2008 with little sign of the speculation seen four years ago and no panic buying, the head of the UN's food agency said on Thursday.REUTERS/Alessandro Bianchi (ITALY - Tags: ENVIRONMENT FOOD BUSINESS)
مؤشر الفاو لأسعار السلع الغذائية الأولية سجل في المتوسط 118 نقطة في يناير/كانون الثاني الماضي (رويترز)

وبيّنت أن مؤشر أسعار اللحوم انخفض للشهر السابع على التوالي، إذ أسهمت وفرة الإمدادات من دول مصدرة كبرى في انخفاض الأسعار العالمية للحوم الدواجن والأبقار والخنازير.

وفي تقرير منفصل، قالت الفاو إن إنتاج الحبوب العالمي في 2023 يبدو أنه بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2.836 مليار طن بزيادة 1.2% عن 2022.

وسجل الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة، أو الحبوب الأخرى بخلاف القمح والأرز، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.523 مليار طن، بعد تعديل بزيادة 12 مليون طن هذا الشهر.

وقالت المنظمة "الجزء الأكبر من التعديل راجع إلى بيانات رسمية جديدة من كندا والصين وتركيا والولايات المتحدة، حيث ارتفعت تقديرات إنتاج الذرة بدعم زيادة أكبر من المتوقع لأحجام المحاصيل والمساحات المحصودة".

المصدر : وكالات