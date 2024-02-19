وضع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حجر الأساس لمشروع مجمع رأس لفان للبتروكيميائيات، بمدينة رأس لفان الصناعية في قطر صباح اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن المشروع يعد واحد من أكبر مشاريع البتروكيميائيات في العالم، الذي من المقرر أن يسهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لقطر من البتروكيميائيات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا.

اتفاقات

يأتي ذلك بعد أن وقّع وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، والرئيس التنفيذي لشركة شيفرون فيليبس للكيميائيات بروس تشين، خلال الشهر الماضي، اتفاقات تمثل القرار الاستثماري النهائي لإنشاء المجمع بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار.

وبموجب اتفاقات إنشاء المجمع المتوقع أن يبدأ إنتاج الأوليفينات والبولي إيثيلين في العام 2026، أسس الجانبان شركة مشتركة مملوكة بنسبة 70% لقطر للطاقة، و30% لشركة شيفرون فيليبس.

يتكون المشروع من وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاجية تبلغ 2.1 مليون طن سنويا من الإيثيلين، مما يجعلها أكبر وحدة من نوعها في الشرق الأوسط، ومن أكبر الوحدات في العالم، كما يتضمن خطين لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بطاقة إنتاجية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا، وهو ما سيرفع إجمالي إنتاج قطر من البتروكيميائيات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا.

شركاء الإنشاء

وأعلنت قطر للطاقة عن إرساء عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمصنع الإيثيلين على شركة إس سي جي في، وهي مشروع مشترك بين الشركة الكورية "سامسونغ للهندسة"، وشركة "سي تي سي آي" التايوانية، وإرساء عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمصنع البولي إيثيلين على شركة "مير تكنيمونت" الإيطالية، بينما تم إرساء عقد الأتمتة الرئيسي على شركة "إيمرسون" الأميركية.

وقال الكعبي، في ذلك الحين، إن المشروع يعد أكبر استثمار بقطر للطاقة في صناعة البتروكيميائيات في قطر على الإطلاق، وأول استثمار مباشر منذ 12 عاما، وسيعمل على مضاعفة قدرة قطر الإنتاجية من الإيثيلين، كما سيرفع الإنتاج المحلي من البوليمرات من 2.6 مليون طن إلى أكثر من 4 ملايين طن سنويا، مع إعطاء أقصى درجات الاهتمام والتركيز على النمو المستدام والبيئة.