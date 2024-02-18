الصين تهيمن على مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة بالعالم

أظهرت بيانات صينية أن مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في البلاد مثلت نحو ثلثي الإجمالي بالعالم خلال العام الماضي.

وقال سكرتير عام الجمعية الصينية لسيارات الركاب تسوي دونغ شو إن نحو 8.87 مليون وحدة من هذه المركبات بيعت في السوق الصينية خلال عام 2023، بارتفاع 37% عن العام الأسبق لتمثل 63.5% من المبيعات في العالم.

وارتفع معدل انتشار مركبات الطاقة الجديدة في الصين (نسبة مركبات الطاقة الجديدة إلى جميع مبيعات السيارات) إلى ما يقارب 30% خلال العام الماضي.

وفي التفاصيل:

مثلت سيارات الركاب الكهربائية 69% من المبيعات في الصين خلال عام 2023.

احتلت السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء 31%.

وقال تسوي إن مركبات الطاقة الجديدة الصينية شهدت نموا قويا في المبيعات في كل من السوق المحلية والصادرات، نظرا للشعبية الكبيرة التي باتت تحظى بها في سوق جنوب شرقي آسيا والسوق الأوروبية.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق ارتفاع صادرات مركبات الطاقة الجديدة في الصين خلال العام الماضي بنسبة 77.6% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليون وحدة.

تفوق صيني

وبات صعود مصنّعي السيارات الكهربائية الصينيين مثل "بي واي دي" و"نيو" مثيرا للمنافسين الغربيين، فيما يشي بتغير جذري في المشهد العالمي لصناعة السيارات.

وتفوقت شركة "بي واي دي" الصينية على منافستها تسلا في الربع الأخير من عام 2023 لتصبح أكبر صانع للسيارات الكهربائية بالعالم.

وباعت الشركة الصينية 526 ألف سيارة في الربع الأخير من العام الماضي، في المقابل باعت تسلا 484 ألف سيارة فقط.

وأنتجت "بي واي دي" أكثر من 3 ملايين سيارة كهربائية وهجينة في عام 2023، فيما لم تنتج تسلا سوى 1.81 مليون سيارة كهربائية في ذلك العام، لتتربع الشركة الصينية على العرش الذي احتكرته تسلا لسنوات طويلة، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية مؤخرا.